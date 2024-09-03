Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиРеструктуризация группы

Volkswagen демонстрирует чрезмерный энтузиазм.

Несмотря на существенные доходы, растет стоимость электроэнергии.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Авторитетный эксперт Швопэ утверждает, что управление автомобильной империей Volkswagen стало...
Авторитетный эксперт Швопэ утверждает, что управление автомобильной империей Volkswagen стало непосильной задачей.

Volkswagen демонстрирует чрезмерный энтузиазм.

Вольво отказывается от многолетнего обещания о гарантиях занятости для своего основного бренда. Появляются слухи о закрытии заводов в Германии. Эксперт по отрасли Франк Швопе из Университета прикладных наук и искусств Ганновера не считает, что Вольво находится в критическом положении. Он видит много "переговорной риторики" в заявлениях tanto со стороны руководства, сколько со стороны представителей сотрудников.

ntv.de: Крупные корпорации часто внедряют стратегии сокращения расходов, в том числе закрытие заводов. Но почему ситуация с Вольво кажется другой?

Франк Швопе: Мы уже много лет не видели таких значительных потенциальных сокращений рабочих мест в Вольво. Но происходит некоторое преувеличение. Компания недавно была прибыльной, и в этом году ожидается, что она получит миллиарды прибыли. Вопросы увольнений или закрытия заводов являются чувствительными темами.

Объявление этих радикальных мер застало всех врасплох. Не было ли намеков на то, что что-то подобного масштаба было на подходе?

Намеки на это присутствовали в течение нескольких месяцев и лет. Большие сокращения рабочих мест откладывались на длительное время. Более того, компания росла в последние годы. И учитывая, что бывший CEO хотел построить новый завод в Вольфсбурге, это удивляет.

Кажется, что предложенные руководством действия являются чрезмерными. Действительно ли Вольво находится в таком плохом положении?

Вольво не находится в критическом положении, заработав 22,6 миллиарда евро чистой прибыли в прошлом году и ожидая миллиарды к концу года. Но сокращение расходов в хорошие времена выгоднее, чем в плохие. Текущая ситуация является частью переговорной риторики между советом директоров и советом сотрудников.

Просто ли руководство реагирует на проблемы или это часть долгосрочной стратегии по формированию будущего компании?

Меры по сокращению расходов неизбежны в автомобильной промышленности в ближайшие годы. Автопроизводители, в отличие от поставщиков, могут лучше справляться с этими мерами. Отрасль во многом зависит от политических решений, таких как те, которые связаны с электромобилями, и должна постоянно адаптироваться к изменениям рынка.

Совет сотрудников воспринимает объявление руководства как объявление войны. Теперь ли Вольво вовлечено в полномасштабную борьбу за власть?

Эти резкие слова являются частью переговорной риторики и не должны восприниматься всерьез. Ведь группа Вольво по-прежнему приносит прибыль.

Можно ли спасти эту огромную, сложную корпорацию?

Эта группа брендов может быть сложной для управления, особенно с подразделениями, такими как Traton или Ducati, которые компании не обязательно нужны. Продажа этих активов принесет средства и облегчит бремя совета директоров.

Беседа с Франком Швопе Максом Боровски

Недавние разговоры о реструктуризации группы Вольво могут быть реакцией на будущие изменения рынка или долгосрочной стратегией по формированию своего будущего. Несмотря на резкие слова совета сотрудников, группа Вольво по-прежнему приносит прибыль.

В контексте общеотраслевых мер по сокращению расходов реструктуризация группы Вольво может быть воспринята как проактивный шаг, гарантирующий преимущества в хорошие и плохие времена.

Франк Швопе много лет работает в отрасли автомобилестроения Германии и занимает преподавательские должности в различных учреждениях, в том числе в Университете прикладных наук и искусств Ганновер.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

KFW считает необходимым укрепить фундаментальные исследования в Германии в сфере цифровых...
Экономика

KfW подчеркивает соответствие Германии цифровым технологическим достижениям, выявляя потенциальное отставание в развитии.

В сфере исследований, подачи патентов или инвестиций Германия отстает от ведущих наций в цифровых технологиях, предупреждает банк, Suite файлов, что может привести к существенным потерям процветания.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Во втором квартале 2024 года немецкие рабочие, демонстрируя беспрецедентное единство, отметили своё...
Экономика

В Германии рекордный уровень рабочего времени в неделю

Во втором квартале немцы установили исторический рекорд по количеству часов, отработанных ими за это время. Тем не менее, имеются признаки возможной отрицательной тенденции.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Дискуссия о регулировании пищи, получаемой путем генетической модификации, в настоящий момент...
Экономика

Предприятия Европы требуют обязательного маркирования генетики

Обсуждение, касающееся генетически модифицированных продуктов, продолжается на уровне Евросоюза. Недавно корпоративный проект написал открытое письмо министрам сельского хозяйства стран ЕС.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Самит БРИКС может потенциально включить участие президента Турции.
Политика

Турция может стремиться к членству в БРИКС.

Турция может стремиться к членству в БРИКС. Кажется, блок БРИКС расширяет свое влияние еще больше. После того, как несколько стран присоединились в начале года, Турция якобы претендует на членство, и она может не быть единственным новичком. По данным Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Турция подала официальную заявку на вступление

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Образовательные учреждения выступают за повышение внимания к демократическому обучению в классах.
Федеральные земли Германии

Образовательные учреждения выступают за повышение внимания к демократическому обучению в классах.

Объединение образовании и науки (ГОwner) выступает за приоритетное внимание гражданскому образованию в юго-западной Германии. Дополнительно организация выражает озабоченность недостаточным пониманием учителями платформы TikTok, что критикуется

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ассоциация новых судей обеспокоена потенциальным сокращением бюджета в связи с надежностью ИТ в...
Федеральные земли Германии

Сотрудники суда выражают обеспокоенность по поводу возможных технологических сбоев, влияющих на судебную деятельность.

Угроза сокращения судебного бюджета в предстоящем году может парализовать деятельность судов и прокуратуры, утверждает Ассоциация новых судей. kirchiph.alyricsria"

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно