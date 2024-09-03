Volkswagen демонстрирует чрезмерный энтузиазм.

Вольво отказывается от многолетнего обещания о гарантиях занятости для своего основного бренда. Появляются слухи о закрытии заводов в Германии. Эксперт по отрасли Франк Швопе из Университета прикладных наук и искусств Ганновера не считает, что Вольво находится в критическом положении. Он видит много "переговорной риторики" в заявлениях tanto со стороны руководства, сколько со стороны представителей сотрудников.

ntv.de: Крупные корпорации часто внедряют стратегии сокращения расходов, в том числе закрытие заводов. Но почему ситуация с Вольво кажется другой?

Франк Швопе: Мы уже много лет не видели таких значительных потенциальных сокращений рабочих мест в Вольво. Но происходит некоторое преувеличение. Компания недавно была прибыльной, и в этом году ожидается, что она получит миллиарды прибыли. Вопросы увольнений или закрытия заводов являются чувствительными темами.

Объявление этих радикальных мер застало всех врасплох. Не было ли намеков на то, что что-то подобного масштаба было на подходе?

Намеки на это присутствовали в течение нескольких месяцев и лет. Большие сокращения рабочих мест откладывались на длительное время. Более того, компания росла в последние годы. И учитывая, что бывший CEO хотел построить новый завод в Вольфсбурге, это удивляет.

Кажется, что предложенные руководством действия являются чрезмерными. Действительно ли Вольво находится в таком плохом положении?

Вольво не находится в критическом положении, заработав 22,6 миллиарда евро чистой прибыли в прошлом году и ожидая миллиарды к концу года. Но сокращение расходов в хорошие времена выгоднее, чем в плохие. Текущая ситуация является частью переговорной риторики между советом директоров и советом сотрудников.

Просто ли руководство реагирует на проблемы или это часть долгосрочной стратегии по формированию будущего компании?

Меры по сокращению расходов неизбежны в автомобильной промышленности в ближайшие годы. Автопроизводители, в отличие от поставщиков, могут лучше справляться с этими мерами. Отрасль во многом зависит от политических решений, таких как те, которые связаны с электромобилями, и должна постоянно адаптироваться к изменениям рынка.

Совет сотрудников воспринимает объявление руководства как объявление войны. Теперь ли Вольво вовлечено в полномасштабную борьбу за власть?

Эти резкие слова являются частью переговорной риторики и не должны восприниматься всерьез. Ведь группа Вольво по-прежнему приносит прибыль.

Можно ли спасти эту огромную, сложную корпорацию?

Эта группа брендов может быть сложной для управления, особенно с подразделениями, такими как Traton или Ducati, которые компании не обязательно нужны. Продажа этих активов принесет средства и облегчит бремя совета директоров.

Беседа с Франком Швопе Максом Боровски

Недавние разговоры о реструктуризации группы Вольво могут быть реакцией на будущие изменения рынка или долгосрочной стратегией по формированию своего будущего. Несмотря на резкие слова совета сотрудников, группа Вольво по-прежнему приносит прибыль.

В контексте общеотраслевых мер по сокращению расходов реструктуризация группы Вольво может быть воспринята как проактивный шаг, гарантирующий преимущества в хорошие и плохие времена.

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