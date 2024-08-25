Volkswagen Beetle вызывает ностальгию, но в Мексике он остается обычным.

В Мексике, несмотря на то, что последний "Жук" был произведен на основном заводе Volkswagen в Пуэбле в 2003 году, этот знаковый автомобиль продолжает процветать. Переосмысленный и обновленный своей культурной значимостью, Мексика остается одним из немногих мест, где еще можно почувствовать вкус "Жукомании".

Очаровательный, яркий внешний вид и заднее расположение воздухоохлаждаемого двигателя сделали его всемирно известным и придали ему статус культового автомобиля, которого, возможно, больше не достичь ни одному бензиновому автомобилю. В то время как трогательные истории о любимом автомобиле остаются в нашей памяти, автомобиль, когда-то носивший титул самого продаваемого в мире, почти исчез с американских дорог, укрывшись в автомобильных музеях и гаражах коллекционеров.

Пробираясь по оживленным улицам Мехико, преодолевая опасные горные дороги в Оахаке и превращаясь в передвижной фуд-трак, предлагающий вкусную мексиканскую кухню, "Вокхо", как называют "Жука" в Мексике, остается постоянным присутствием.

Мгновение спустя, как его прервал узнаваемый звук приближающегося Вокхо, Жесус Дельгадо, президент клуба "Ixmi Volks", сказал CNN: "Когда я слышу звук двигателя Вокхо, я вижу, как моя жена машет мне на прощание, отправляясь в магазин. Я вижу восторг на лице моего сына, когда я взял его на первое занятие по вождению". Дельгадо потерял жену от COVID в 2020 году, а его сыновья уже взрослые, но, по его словам, "эмоциональные воспоминания становятся еще более реальными, когда я нахожусь рядом с автомобилем".

Первый "Жук" прибыл на мексиканские берега в 1954 году в рамках выставки, демонстрирующей промышленный рост Германии. Продажи в Соединенных Штатах шли медленно, но Volkswagen столкнулся с трудностями из-за антинемецких настроений после войны по отношению к автомобилю, который был задуман под руководством Адольфа Гитлера в 1934 году.

Гитлер поручил автомобилестроителю Фердинанду Порше разработать небольшой и доступный автомобиль, но начало Второй мировой войны остановило коммерческое производство. Только в 1945 году производство возобновилось, когда союзные силы обнаружили остатки автомобильного завода в Северной Германии, поврежденный, но все еще стоящий, с единственным Volkswagen Beetle среди развалин.

Фlash of genius от Джулиана Коэна, американского рекламного исполнительного директора, сыграл решающую роль в возрождении Volkswagen. В сотрудничестве с командой элегантно одетых рекламных исполнительных директоров с Мэдисон-авеню он запустил влиятельную рекламную кампанию "Думайте маленько", которая переключила внимание американской общественности на более маленькие, экономичные и доступные автомобили, которые могли себе позволить более широкие слои населения.

Но никто не мог предвидеть замечательную трансформацию "Жука" в символ контркультуры и талисман движения "цветов и любви" в Соединенных Штатах.

Когда шла Вьетнамская война, "Жук" стал олицетворением мощного социального движения, возникшего из антивоенных протестов по всей стране, и продолжал символизировать "мир и любовь" на протяжении всего периода, когда "Жуки" прибывали толпами на фестиваль Вудсток в 1969 году. Это был аутсайдер с неприкрытой простотой, который был с любовью принят хиппи-контркультурой. Во многих отношениях он стал олицетворением всего, что ненавидел нацистская Германия.

Вибрирующее наследие

К 1972 году он стал самым производимым автомобилем в мире, благодаря популярности, полученной благодаря мультфильму Диснея "Карл из "Клуба зажигания" и прочной цепочке поставок, в том числе новому заводу в Пуэбле, Мексика, откуда он поставлялся по всему миру.

Когда Volkswagen наконец прекратил производство автомобиля в 2003 году из-за снижения продаж и желания сосредоточиться на создании более современных альтернатив, "Жук" производился в Мексике дольше, чем в Германии.

Но строгие нормы выбросов и растущие цены на топливо постепенно вытеснили его с дорог Европы и Соединенных Штатов, где он теперь служит своей последней, роскошной главой в относительном забвении, удовлетворяя потребности богатых и знаменитых в качестве дорогой игрушки.

Актер Крис Пратт восстановил свой 1965 "Жук" в 2016 году, описав его как "мечту для езды по холмам Голливуда". В том же году комик Джерри Сайнфелд продал свой белый 1960-й модель с 36-сильным двигателем за 121 000 долларов, установив мировой рекорд по продаже "Жука". Три года спустя актер Эван МакГрегор потратил более 30 000 долларов на превращение своего "Жука" в полностью электрический автомобиль.

Но Мексика остается исключительным местом для обнаружения характерных изгибов и мощного рыка двигателя этого знакового автомобиля.

Хосе Луис, чья 40-летняя карьера была посвящена восстановлению Вокхо, был "глубоко опечален", когда производство прекратилось. Он утверждал, что "несмотря на то, что детали теперь дороже и труднее достать, желание мексиканцев владеть и водить ими осталось прежним".

Для знаменитого мексиканского визуального художника Бетабе́ Ромеро автомобиль сыграл решающую роль в ее карьере. В своей студии на окраине Мехико Сити Ромеро сидела рядом с одним из пяти пустых Вокхо, которые она скоро соединит, чтобы создать мост, символизирующий путь мигрантов.

"Вокхо - символ нашего наследия и тот, с которым мы все можем себя ассоциировать", - сказала она. "Каждый автомобиль - это часть истории дизайна, он уникально демократичен... Многие люди могут назвать любимое здание, но не знают архитектора, или наслаждаются определенным стилем искусства, не зная художника или время его создания. Но автомобиль... У всех нас есть любимый, и у всех нас есть история, связанная с ним".

Современные производители автомобилей сталкиваются с серьезным препятствием в создании автомобиля, который мог бы вызвать такой же всемирный интерес, но неясно, смогут ли они когда-либо повторить уникальную культовую популярность Volkswagen Beetle.

Уникальный дизайн и вечный стиль Жука вдохновили многих художников в Мексике, таких как Бетсаби Romero, которая использует пустые корпуса Vocho как символ миграционных путешествий в своих работах.

Жители Мексики по-прежнему ценят очарование ретро-Жука, и Хосе Луис заявляет, что несмотря на дефицит запчастей, желание владеть и водить им по-прежнему сильное.

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