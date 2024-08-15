- Вольер проигрывает после желтого - Липперт третий этап

Лиане Липперт лишь немного не хватило, чтобы выиграть пятый этап "Тур де Франс" среди женщин, финишировав третьей в спринте. 26-летняя немка уступила в последних метрах. Этап протяженностью 152,5 км из Бастонь, Бельгия, в Амневиль, Франция, был омрачен аварией, в которую попала действующая чемпионка, голландская велогонщица Деме Вольринг, лишившаяся желтой майки в результате.

Победу на этапе одержала венгерка Бланка Ката Вас, вторая - польская велогонщица Катажина Ньевиадомова, которая также возглавила общий зачет. Вольринг опустилась на девятое место, отставая на 1:19. Липперт занимает десятое место, отставая на 1:20.

Авария произошла примерно за шесть километров до финиша, в которую попали несколько велогонщиц, в том числе Вольринг, финишировавшая с явными признаками боли.

Липперт: хаотичный финиш

"Финиш был очень хаотичным, авария все изменила", - сказала Липперт в интервью ARD. Она призналась, что атаковала слишком рано в спринте.

В пятницу велогонщицы отправятся в Юру на шестой этап, дистанция 159 км из Реміремонта в Мортье. Горные этапы в выходные, кульминацией которых станет подъем на Альп д'Юэз, являются главным событием гонки.

Во время хаотичного финиша этапа Липперт сожалела о своем раннем спринтовом рывке. Несмотря на то, что авария нарушила ее шансы, она продолжает показывать сильную результативность, находясь на десятом месте.

В пятницу Липперт будет преодолевать сложные дороги Юры, готовясь к следующему шансу подняться в общем зачете.

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