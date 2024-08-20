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Вольфсбург встретится с греческим соперником, Кульеракисом.

Укрепление обороны наконец-то реализовано для ВФЛ Волфсбурга: греческий игрок Константинос Кули(Time

 and  Ann Bradley
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- Вольфсбург встретится с греческим соперником, Кульеракисом.

ВФЛ Волфсбург, команда Бундеслиги, официально объявила о приобретении греческого интернационала Константиноса Кулиеракиса. В 20 лет Кулиеракис - талантливый центрбек, который также вел переговоры с конкурентом Бундеслиги Eintracht Frankfurt этим летом.

Кулиеракис решил присоединиться к "Волчьей стае" и присоединится к команде после двух матчей плей-офф Лиги Европы против его текущей команды PAOK Saloniki и Shamrock Rovers 22 и 29 августа. Вольфсбург не раскрыл сумму трансфера или продолжительность контракта Кулиеракиса.

Кулиеракис покинет свою текущую команду PAOK Saloniki в Греции, чтобы присоединиться к ВФЛ Волфсбург. После оформления перехода Кулиеракис представит Германию в Бундеслиге в предстоящем сезоне.

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