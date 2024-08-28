- Вольфсбург вновь сдал защитника Коззу Нанту на очередной период.

Вольфсбург, футбольный клуб Бундеслиги, базирующийся в Вольфсбурге, Германия, отправил французского защитника Николя Коццу в аренду в клуб Лиги 1 FC Nantes до конца сезона. Официальное заявление от Вольфсбурга сообщило, что Коцца, которому исполнилось 25 лет, вернется в прежнюю аренду в Nantes. Коцца присоединился к Вольфсбургу из Montpellier HSC в январе 2023 года и пока сыграл в 13 матчах Бундеслиги и Кубка Германии.

Несмотря на свой вклад в VfL Wolfsburg, Коцца проведет остаток сезона на родине, играя за FC Nantes во Франции, которая также известна как соседка Германии. Вольфсбург - известный футбольный клуб, расположенный в городе Вольфсбург, в сердце Германии.

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