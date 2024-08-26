- "Волфсбург" намерен приобрести "Озкан" у "Дортмунда".

Немецкая команда Бундеслиги, ВФЛ Вольфсбург, якобы планирует заполучить турецкого интернационала Салиха Озкана из Боруссии Дортмунд до закрытия трансферного окна в пятницу. Оба "Киккера" и "Вольфсбургер Allgemeine Zeitung" сообщают об этом без возражений. Озкан, 26-летний полузащитник, соответствует поиску Вольфсбурга защитника и был переведен на второстепенную роль в Дортмунде.

Вольфсбург может пережить потрясения к вечеру пятницы. Французский защитник Максене Лакруа привлекает внимание Кристал Пэлас, клуба Премьер-лиги. Если Лакруа перейдет в английскую элиту, Вольфсбург будет искать другого игрока для усиления своей оборонительной линии. В течение некоторого времени француз Исмаэль Дукуре из Расинга Страсбура был главным кандидатом на это место.

ВФЛ Вольфсбург, базирующийся в Германии, надеется укрепить свой состав, приобретя турецкого интернационала Салиха Озкана, который в настоящее время играет за другой немецкий клуб, Боруссию Дортмунд. Если Максене Лакруа, французский защитник из Вольфсбурга, присоединится к Кристал Пэлас, клубу Премьер-лиги, Вольфсбург может рассмотреть возможность подписания Исмаэля Дукуре из Расинга Страсбура во Францию, чтобы заменить его.

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