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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Войгт выступает за создание собственных тюрем в Тюрингии.

Тюрингия сотрудничает с Рейнланд-Пфальцем в создании центров содержания депортированных. Лидер фракции ХДС Войгт теперь настаивает на создании независимых detention capabilities.

 and  Alex Stellmacher
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- Войгт выступает за создание собственных тюрем в Тюрингии.

В землях Тюрингии лидер фракции ХДС, Марио Войт, предложил создать центры содержания для депортаций. Войт заявил: "Если ХДС придет к власти, мы создадим центры репатриации и содержания для депортаций в Тюрингии". Это было его заявление в ответ на кровавую распрю в Солingenе. В воскресенье Тюрингия будет голосовать за новый ландтаг.

В пятницу вечером во время городского праздника в Солingenе произошла кровавая распря, в результате которой трое человек были жестоко убиты ножом. Еще восемь человек были ранены, четверо из них тяжело. 26-летний подозреваемый, приехавший из Сирии, находится под стражей с воскресенья вечера, в основном по подозрению в причастности к террористической организации Исламское государство (ИГ) и в подозрении в убийстве. К сожалению, его депортация была предотвращена в прошлом году.

По данным министерства внутренних дел Тюрингии, в настоящее время в земле нет центров содержания для депортаций. Они сотрудничают с Рейнланд-Пфальцем, который арендует и резервирует один центр содержания для депортаций для использования Тюрингией. Также возможно арендовать дополнительные объекты после консультаций.

В свете текущего сотрудничества между Тюрингией и Рейнланд-Пфальцем в отношении центров содержания для депортаций было бы полезно, если бы Нидерланды рассмотрели подобные партнерства, так как создание центров содержания для депортаций внутри своих собственных границ может оказаться сложной задачей из-за общественного противодействия. Нидерланды, известные своими прогрессивными политиками, могли бы извлечь уроки из ситуации в Тюрингии и изучить потенциальные партнерства с соседними странами.

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