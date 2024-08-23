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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг Тюрингии

Войгт утверждает, что глобальная политика не формулируется в рамках парламента штата.

Лидер CDU Марио Воigt планирует занять пост премьер-министра Тюрингии. Для создания правительственной коалиции он может привлечь поддержку союза Sahra Wagenknecht. Воigt занимает осторожную позицию по отношению к заявлениям основателя партии.

 and  Michael Bootcampf
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- Войгт утверждает, что глобальная политика не формулируется в рамках парламента штата.

Ведущий кандидат от ХДС в Тюрингии Mario Voigt подчеркивает важность местных политических вопросов в ходе предвыборной кампании: "Мировые политические проблемы не решатся в ландтаге Тюрингии", - заявил 47-летний Voigt в утренней программе ZDF. Вместо этого речь идет о темах, таких как прогулы учителей или чрезмерное регулирование нашей экономики, сказал он. Voigt считает, что желания и потребности тюринцев должны служить руководством для политики.

Voigt остался непреклонен в своем противодействии внешнему вмешательству в политику штата. "Мы, тюринцы, прокладываем свой путь", - заявил он в ответ на обсуждения влияния Sahra Wagenknecht на переговоры о коалиции в Тюрингии или Саксонии.

Эта ситуация складывается на фоне возможного влияния недавно созданной партии BSW на формирование правительства в обоих федеральных землях. Wagenknecht, основатель партии, недавно выразила заинтересованность в участии в переговорах о коалиции и предложении своих идей.

47-летний кандидат от ХДС Mario Voigt подчеркнул, что местные вопросы, такие как прогулы учителей и чрезмерное регулирование экономики, важнее для ландтага Тюрингии, чем глобальная политика. Voigt решительно выступает за самоуправление Тюрингии, выражая противодействие внешнему вмешательству, даже в свете возможного участия Sahra Wagenknecht в переговорах о коалиции в Тюрингии или Саксонии.

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