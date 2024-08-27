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Федеральные земли ГерманииНовостиПредложение Комиссии

Войгт раскрыл сдвиг в подходе к миграционной политике

После нападения в Золингене ХДС в Тюрингии выступает за существенные сдвиги в иммиграционной политике и уже предложила идеи.

 and  Mark Rodriguez
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Лидер правоцентристов в Тюрингии продвигает отличную миграционную политику в пределах Тюрингии.
Лидер правоцентристов в Тюрингии продвигает отличную миграционную политику в пределах Тюрингии.

После инцидента с ножевым ранением в Золингене - Войгт раскрыл сдвиг в подходе к миграционной политике

Лидер кандидат ХДС в Тюрингии предложил сдвиги в миграционной политике, если их партия примет участие в предстоящем правительстве. В Эйзенахе Воigt заявил: "Мы планируем значительные преобразования". Он предложил создать специальные центры для депортации в Тюрингии и центр специально для содержания иностранных правонарушителей. Кроме того, Воigt предложил централизованное жилье для лиц, не имеющих перспективы остаться в центрах репатриации.

Воigt предложил, чтобы все дела об убежище рассматривались в одном суде. "В сущности, это должно быть: натуральная помощь вместо прямой финансовой помощи и карты оплаты по всей земле". Он предложил обязательства к работе для всех заявителей на убежище в Тюрингии, подобно тому, как это уже делается в некоторых регионах. "Будет сдвиг в миграционной политике Тюрингии".

Объявление о пересмотренной миграционной политике ХДС было спровоцировано инцидентом в Золингене. Воigt заявил: "Золинген показывает, что так продолжаться не может. Эра уступок закончилась".

Выборы в ландтаг Тюрингии назначены на 1 сентября. Воigt стремится занять пост министра-президента, а его ХДС в настоящее время отстает от AfD в опросах.

Лидер кандидат ХДС в Тюрингии, Воigt, поддерживает предложение Комиссии о изменении миграционной политики, которое включает создание специальных центров содержания. Воigt также предложил сдвиг в политике, предлагая центральный суд для дел об убежище, натуральную помощь вместо прямой финансовой помощи и обязательства к работе для всех заявителей на убежище.

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