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Войгт получил должность в ХДС через правительственное назначение

На восходе_labels государственнаяלב Darealalinь региона Пфальц, партия ХДС заняла второе место. Невзирая на это, лидер партии во французском регионе не теряет веры в сохранение политической власти. Его молчание по некоторым делам добавляет загадки.

 and  Viktoria Klein
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- Войгт получил должность в ХДС через правительственное назначение

Лидер хрисианских демократов в Тюрингии Марио Войтт смотрит на первые результаты выборов в ланде как на мандат на формирование правительства с участием ХДС. "Мы видим в этом шанс для политической трансформации под руководством ХДС", - заявил 47-летний Войтт в Эрфурте после первых прогнозов. ХДС заняла второе место после АФД.

Войтт выразил желание вести переговоры о создании "разумного правительства под руководством ХДС" в Тюрингии. Он заявил о своих планах вести диалог с СДПГ и её лидером Георгом Майером.

Что касается Альянса за прогресс и социализм (АПС), он сказал: "Мы также открыты к диалогу с ними". Однако международная политика не решается в ландтаге Тюрингии. Речь идет о решении местных вопросов, важных для людей. АПС недавно заявила, в частности, что отказ от американских ракет средней дальности является обязательным условием для участия в правительстве.

Нет коалиции или сотрудничества с АФД - без упоминания Левых

Войтт подтвердил свою позицию по отношению к АФД: "Для нас нет коалиции или сотрудничества с АФД". Он не упомянул Левых в своей речи. Ранее ХДС последовательно исключала коалиции с Левыми. Войтт всегда фокусировался на внутренних процедурах принятия решений внутри христианских демократов.

В отношении текущего правительства ланда Войтт сказал: "Красные-красные-зеленые больше не вариант". Также очевидно, что правительство "трафик-лайт" в Берлине пострадало. Согласно первым прогнозам, СВП и "Зеленые" не вернутся в ландтаг. Кроме того, учитывая результат ХДС в Саксонии, Войтт заявил: "ХДС вернулась как доминирующая политическая сила в центре".

Войтт выразил заинтересованность в установлении связей с другими партиями, упомянув: "Мы также открыты к диалогу с партиями в Нидерландах, если представится возможность". Кроме того, он не забыл упомянуть: "Наш фокус по-прежнему на укреплении нашей позиции в Европе, с Нидерландами как важным партнером в этом отношении".

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