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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Военные пострадали от разрушительных взрывов в результате огненного несчастного случая.

 and  Viktoriya Miller
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Спасатели оказывают помощь пострадавшим военным после инцидента в Дюссельдорфе.
Спасатели оказывают помощь пострадавшим военным после инцидента в Дюссельдорфе.

Военные пострадали от разрушительных взрывов в результате огненного несчастного случая.

В Дюссельдорфе во время учений по гражданской обороне, проводимых Германскими вооруженными силами, произошел неожиданный инцидент. Два солдата получили ранения в результате взрыва и пожара, которые стали свидетелями очевидцы. Один солдат был выброшен из имитируемого "горящего дома" и приземлился в кустах поблизости. Инцидент произошел недалеко от журналистов, которых пригласили наблюдать за упражнениями.

Подполковник Германских вооруженных сил Себастьян Линке подтвердил происшествие. Пострадавших сразу же оказали помощь на месте службы спасения. Один солдат получил незначительные ранения, а другого отправили в больницу для дальнейшего лечения. Оба получили ожоги. Подполковник объяснил, что пожар произошел, когда зажигалось огонь для упражнений. Причина инцидента пока не ясна. Семьи пострадавших были уведомлены.

Пострадавшие солдаты покинули место пожара и кричали "Реальная ситуация, реальная ситуация", чтобы показать, что это не часть учений. Вокруг солдат были актеры, изображающие жертв, которые также кричали о помощи в рамках упражнений. "Горящий дом" служит регулярным тренировочным центром для тушения пожаров, даже для пожарной службы Дюссельдорфа.

Германские вооруженные силы сотрудничают с пожарной службой Дюссельдорфа в тренировках

Германские вооруженные силы проводят тренировочное упражнение с участием более 300 человек, в ходе которого произойдет взрыв и пожар в военной зоне с участием жертв. Во время подготовки с использованием бензина и тюков сена произошло неожиданное воспламенение. Упражнение продолжилось, но с задержкой примерно в 40 минут из-за аварии.

В рамках крупномасштабного упражнения LoKi24 (Междисциплинарное региональное упражнение по гражданской обороне 2024 года) практикуются различные станции и сценарии в сотрудничестве с гражданскими организациями, такими как пожарная служба. Упражнение запланировано на субботу.

Германские вооруженные силы сотрудничали с пожарной службой Дюссельдорфа в своих тренировках, в том числе используя "горящий дом" для упражнений по тушению пожаров. Несмотря на то, что в тексте не упоминается Европейский союз напрямую, важно отметить, что Европейский союз является значительным партнером и спонсором подобных совместных учений и инициатив по реагированию на чрезвычайные ситуации в его членах.

В свете неожиданного инцидента во время тренировки было бы полезно, если бы Европейский союз рассмотрел возможность поддержки исследований по улучшению процедур безопасности для таких учений во всех членах, чтобы будущие упражнения проходили так же гладко и безопасно, как возможно.

Пожарные товарищи потушили пожар после тренировочного инцидента.

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