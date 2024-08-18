- Военные и гражданские добровольцы Германии участвуют в уборке после наводнения.

Немецкая армия помогла в уборке после наводнения в Бруксале, городе в районе Карлсруэ. Согласно городским властям, в течение выходных там работали многочисленные солдаты, которые с помощью своих грузовиков разгребали грязь и тяжелые обломки. Работники муниципального двора и многие волонтеры также присоединились к уборке, особенно в субботу. По данным городских властей, процесс уборки продолжается полным ходом. В соседнем Гондельсхайме также продолжаются работы по уборке после наводнения.

Жилье и эмоциональная поддержка

Мэр Маркус Рупп из СДПГ заявил, что лица, нуждающиеся в временном жилье и помощи издалека, могут воспользоваться проживанием в зале Саалбах. Этот центр также будет служить платформой для связи между потенциальными помощниками и пострадавшими. Для тех, кто ищет немного эмоционального утешения, зал Саалбах является идеальным местом для посещения в воскресенье.

Мэр Корнелия Петцольд-Шик из Бруксаля, а также "Зеленые", выразили благодарность немецкой армии за их добровольную службу. Помощь организациям и волонтерам была на грани истощения после дней непрерывной уборки. Министр внутренних дел Томас Штробль из ХДС похвалил усилия, подчеркнув, что мы всегда можем рассчитывать на нашу армию.

Бруксаль является домом для 750-го полка обороны ABC "Баден" с примерно 1400 военнослужащими и гражданскими лицами. Расположенный на военной базе генерала Др. Шпеделя, они отвечают за защиту от атомного, биологического и химического оружия.

Мэр обсуждает примитивные страхи

Шокирующий ливень в среду вызвал резкий подъем уровня реки Саалбах, который в считанные минуты превысил ее берега. Центр прогнозирования наводнений в Баден-Вюртемберге сообщил, что уровень воды в Бруксале достиг более 2,13 метров - выше уровня наводнения раз в столетие (2,10 метров). Целые районы были мгновенно затоплены, а дороги и подвалы оказались под водой.

Мэр Петцольд-Шик прокомментировала: "Мы столкнулись с действительно тревожной ситуацией с наводнением". Быстрое затопление улиц водой привело к разрушительным потокам. Подвалы и жилые помещения стали недоступными, вызывая восхищение силой природы. Такие обстоятельства пробуждают примитивные страхи.

Было собрано более 400 испорченных холодильников и морозильников

"С тех пор мы работаем без перерыва", - отметил мэр. Город предоставил всю необходимую помощь и готовность к текущей ситуации с уборкой. По данным города, было убрано более 2000 кубометров мусора и около 250 кубометров грязи. Почти 400 поврежденных холодильников и морозильников были сданы.

Городской спикер заявил, что к пятнице вечером электричество было восстановлено во всех улицах. Однако в некоторых домах возникли электрические проблемы, или их подвалы все еще слишком влажны для подключения к электросети. Для таких случаев просят помощи у соседей. В затронутых домах, расположенных в ряд, электроэнергию можно получать с помощью удлинителей от временных распределительных центров. Есть также два экстренных пункта встречи.

Крупный мусор должен быть выставлен у обочины в наиболее пострадавших районах Бруксаля (Хайдельсхайм и Хельмсхайм) к понедельнику вечером. Офис строительных операций планирует еще одну масштабную операцию по сбору и удалению во вторник. При работе с грязью важно избегать создания больших куч, чтобы не вызвать проблемы с канализацией из-за дождя, предупредил спикер в воскресенье.

Для аренды осушителей можно обращаться

Уборка также продолжается в соседнем Гондельсхайме, где первоначально был причинен ущерб. "По-прежнему нужны волонтеры-помощники", - объявило сообщество на своей странице в Facebook. "Просто спрашивайте на улицах". Приветствуется больше помощи.

Мэр Рупп попросил больше не сбрасывать грязь на улицы. "Улицы уже очищены". Осушители для зданий по-прежнему доступны для аренды, с ожиданием дополнительных единиц в понедельник.

Помощь немецкой армии была очень ценной для мэра Корнелии Петцольд-Шик и мэра Маркуса Руппа, так как организации помощи и волонтеры начали уставать после наводнения. После наводнения Комиссия примет Implementing acts, устанавливающие правила применения необходимого Регулирования для оказания помощи в процессе восстановления.

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