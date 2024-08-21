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ПанорамаНовостиУбито

Военнослужащий предстает перед судом за четыре убийства.

Лётчик-парашютист обвиняется в расстреле четверых человек из окружения разведенной женщины, в том числе несовершеннолетней девочки. Предстоящий суд должен рассекретить мотивы этого жестокого акта насилия.

 and  Ann Bradley
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Процедура судебного разбирательства для военного персонала началась после смертельной серии...
Процедура судебного разбирательства для военного персонала началась после смертельной серии выстрелов, направленных на четырех человек.

- Военнослужащий предстает перед судом за четыре убийства.

После череды жестоких убийств в районе Ротенбурга в Нижней Саксонии начался суд над солдатом. По словам представителя суда, подозреваемый использовал свой военный опыт, будучи парашютистом в армии Германии, чтобы совершить эти ужасные преступления во время предварительных слушаний в районном суде Вердена. 32-летнего обвиняемого обвиняют в убийстве четырех человек, связанных с бывшим мужем его жены.

Первый день суда будет посвящен только чтению обвинительного заключения. Согласно обвинительному акту, подозреваемый якобы провел операцию по захвату домов, подобную боевым действиям, 28 февраля, движимый ненавистью и местью. Якобы он проник в дома жертв. В Шeesel якобы немецкий подсудимый застрелил 30-летнего нового любовника своей бывшей жены и ее 55-летнюю мать.

После этого, по словам солдата, он застрелил 33-летнюю лучшую подругу своей все еще женатой жены и ее трехлетнюю дочь в Bothel. Прокуратура считает это одним инцидентом, так как обе были смертельно ранены одним выстрелом. По словам суда, подсудимый признался в содеянном, но заявил, что не заметил девочку на руках у матери.

Обвинительный акт обвиняет солдата в убийстве четырех человек. В заявлении суда подсудимый признал себя виновным в убийстве.

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