Военнопочетная угандийская спортсменка, погибшая после того, как ее спутник поджег ее.

Военные персонал имел значительное присутствие на похоронах из-за позиции Чептегеи как сержанта в армии Уганды, как заявил бригадный генерал Феликс Кулаигие, и заслужила "почетный салют из пушки, соответствующий ее званию".

Различные люди, в том числе спортсмены и члены семьи, произнесли трогательные прощальные речи в присутствии тысяч на спортивном комплексе, расположенном в районе Букво.

Похороны Чептегеи запланированы на тот же самый субботу. В возрасте 33 лет она трагически скончалась, получив ожоги 80% тела в результате нападения Диксон Ндеима, который облил ее дом бензином в западной части Кении, в графстве Транс-Нзоя, 3 сентября. Сам Ндеима получил ожоги 30% тела и скончался от полученных травм.

По словам местного вождя, конфликт возник из-за спора о куске земли, купленном Чептегеи в Кении.

Ее трагическая смерть вызвала широкое потрясение и укрепила призывы к защите спортсменок от жестокого обращения и жестокого обращения в Восточной Африке.

В пятницу тело Чептегеи было перевезено в Уганду в траурном кортеже, за которым последовала прогулка, возглавляемая активистами в западном кенийском городе Элдорет, чтобы протестовать против физического насилия в отношении женщин в спорте.

Как четвертая спортсменка, погибшая от домашнего насилия в Кении в последние годы, это тревожное явление гендерного насилия привлекло много внимания и спровоцировало многочисленные протесты в стране в этом году.

Угандийские власти осудили нападение и потребовали справедливости для Чептегеи. Первая леди Джanet Мусевени, также министр образования и спорта Уганды, назвала инцидент "крайне удручающим".

Дон Рукаре, председатель Национального совета спорта Уганды, выразил свое негодование в заявлении, назвав нападение "отвратительным и бессмысленным актом, который привел к потере замечательной спортсменки".

По данным переписи населения и здравоохранения Кении 2022 года, примерно 41% кенийских женщин испытывают физическое или сексуальное насилие со стороны своих партнеров.

Поскольку Уганда не имеет достаточных сооружений, многие спортсмены выбирают для тренировок Кению, признанную спортивной державой. Лучшие бегуны региона часто тренируются вместе в высокогорном центре на западе Кении.

Чептегеи участвовала в женском марафоне на Олимпийских играх в Париже, заняв 44-е место всего за месяц до нападения. Ранее она представляла Уганду на различных соревнованиях.

Спортивный комплекс служил местом встречи людей, чтобы почтить память и произнести прощальные речи, демонстрируя широкое влияние спортсменки в спортивном сообществе. После ее трагической смерти прозвучали призывы к увеличению защиты и поддержки женских спортсменок, подчеркивая необходимость перемен в мире спорта.

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