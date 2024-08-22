- Военное обучение парашютистов в Мекленбурге-Верпомерене

Воздушно-десантные отряды из Германской армии, Федеральной полиции и Австрийской армии в настоящее время проходят учебные упражнения в Мекленбурге-Передней Померании. Согласно сообщениям Армии Германии, в этих учениях также участвует парашютно-десантный полк "31" из Зедорфа, Нижняя Саксония.

Как сообщается на брифинге, эти парашютные десантирования будут продолжаться до выходных в Барте, который находится в районе Передняя Померания - Рюген. После этого упражнения переместятся в Тролльхagen, расположенный в районе Мекленбургское озеро. Примерно в течение двух недель эти десантные подразделения будут активны.

Ежедневно задействовано до 65 десантников, а также около 20 наземных экипажей. Парашютисты часто используют аэропорты в Мекленбурге-Передней Померании для своих тренировок.

Парашютно-десантный полк "31" из Германии, Зедорф, Нижняя Саксония, присоединился к многонациональным учениям в Мекленбурге-Передней Померании. После завершения упражнений в Барте команда перейдет в Тролльхagen, еще одно место в Мекленбурге-Передней Померании, для дальнейшей тренировки.

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