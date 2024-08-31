Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Военная элита привлекает отдельных лиц после оценки угрозы

Масштабные полицейские операции в Берлине длились многие часы, предположительно, из-за первогоeseen threat. В результате были направлены элитные отряды, что окончилось трагически и привело к смерти человека.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Сотрудник правоохранительных органов открыл огонь по подозреваемому.
Сотрудник правоохранительных органов открыл огонь по подозреваемому.

- Военная элита привлекает отдельных лиц после оценки угрозы

Специализированное подразделение полиции задержало 46-летнего мужчину в Берлине, якобы имевшего в прошлом случаи угрозы другим лицам с применением огнестрельного оружия. В результате обыска, санкционированного судом, сотрудники полиции ворвались в его квартиру в Николасзее. По данным сообщений, 46-летний мужчина открыл огонь в ответ, что спровоцировало ответные действия полиции, в результате чего мужчина получил смертельные ранения, как подтвердили полиция и прокуратура вечером. Ведется расследование по факту убийства.

Ранее в тот же день 46-летний мужчина якобы угрожал 49-летнему на автокемпинге. В заявлении говорилось: "Мужчина успешно защитил себя от нападавшего и связался с властями". 49-летний мужчина не получил никаких травм и проследил за 46-летним, наблюдая, как он входит в многоквартирный дом на Dreilindenstraße. Подозреваемый отказался открывать дверь, вынудив полицию вскрыть квартиру днем.

Корреспондент dpa услышал серию громких звуков из многоквартирного дома, похожих на выстрелы. На месте происшествия присутствовали несколько машин скорой помощи и вертолет для спасательных работ.

Многоквартирный дом находится в берлинском районе Штеглиц-Целендорф, недалеко от Ванзее. В основном в этом районе расположены виллы и частные дома. Здание, в котором укрылся мужчина, известно как социальное жилье. Рядом с ним находится начальная школа. Житель сообщил dpa, что в здании примерно 100 студий.

Специализированное подразделение полиции вмешалось из-за прошлого мужчины, когда он угрожал другим лицам с применением огнестрельного оружия, как сообщила полиция. После инцидента полиция, скорее всего, предоставит обновления о своих взаимодействиях с подозреваемым.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Последнее выступление Адели в Мюнхене завершилось фейерверком и Волной эмоций.
Федеральные земли Германии

Прощание с Адель отмечено изливом эмоций и экстравагантной пиротехникой.

Широкий восторг, развлечения и проблемы со светом знаменовали десятикратную интенсивность — с начала августа мировой поп-артист Эдель покорил аудиторию во всем мире своими концертами в Мюнхене. Однако занавес опустился.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов
Федеральные земли Германии

Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов

- Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов Вечерний инцидент с пожаром и нарушением связи прервал службу S-Bahn линии S1. По словам представителя, поезда в настоящее время курсируют с интервалом в 20 минут между Потсдамом и Берлин-Шöneberg. Причиной тому стало нарушение сигналов в Берлине-Целендорф, как сообщил спикер. Ранее

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.
Спорт

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей. Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно