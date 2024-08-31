- Военная элита привлекает отдельных лиц после оценки угрозы

Специализированное подразделение полиции задержало 46-летнего мужчину в Берлине, якобы имевшего в прошлом случаи угрозы другим лицам с применением огнестрельного оружия. В результате обыска, санкционированного судом, сотрудники полиции ворвались в его квартиру в Николасзее. По данным сообщений, 46-летний мужчина открыл огонь в ответ, что спровоцировало ответные действия полиции, в результате чего мужчина получил смертельные ранения, как подтвердили полиция и прокуратура вечером. Ведется расследование по факту убийства.

Ранее в тот же день 46-летний мужчина якобы угрожал 49-летнему на автокемпинге. В заявлении говорилось: "Мужчина успешно защитил себя от нападавшего и связался с властями". 49-летний мужчина не получил никаких травм и проследил за 46-летним, наблюдая, как он входит в многоквартирный дом на Dreilindenstraße. Подозреваемый отказался открывать дверь, вынудив полицию вскрыть квартиру днем.

Корреспондент dpa услышал серию громких звуков из многоквартирного дома, похожих на выстрелы. На месте происшествия присутствовали несколько машин скорой помощи и вертолет для спасательных работ.

Многоквартирный дом находится в берлинском районе Штеглиц-Целендорф, недалеко от Ванзее. В основном в этом районе расположены виллы и частные дома. Здание, в котором укрылся мужчина, известно как социальное жилье. Рядом с ним находится начальная школа. Житель сообщил dpa, что в здании примерно 100 студий.

Специализированное подразделение полиции вмешалось из-за прошлого мужчины, когда он угрожал другим лицам с применением огнестрельного оружия, как сообщила полиция. После инцидента полиция, скорее всего, предоставит обновления о своих взаимодействиях с подозреваемым.

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