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Военная американская бомба из Второй мировой войны взорвалась в японском аэропорту, что привело к значительной депрессии в проезжей части.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

Военная американская бомба из Второй мировой войны взорвалась в японском аэропорту, что привело к значительной депрессии в проезжей части.

Власти Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма заявили, что в момент взрыва на аэропорту Миядзаки на юго-западе Японии не было никаких самолетов.

В результате расследования, проведенного силами самообороны и правоохранительными органами, было установлено, что взрыв был вызван американской бомбой весом 500 фунтов. Власти работали над выяснением причины внезапного взрыва.

Видеозапись, сделанная в ближайшей авиационной школе, показала, как взрыв разбросал частицы асфальта в небо, подобно гейзеру.

Трансляции на японском телевидении показали кратер на рулежной дорожке, якобы имеющий диаметр около 7 метров (23 фута) и глубину 1 метр (3 фута).

Главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что более 80 рейсов были отменены в аэропорту, с целью возобновить операции в четверг утром.

Аэропорт Миядзаки был основан в 1943 году как бывшая база подготовки летчиков Императорского японского флота, с которой некоторые камикадзе отправлялись на свои самоубийственные миссии.

Официальные лица Министерства обороны раскрыли, что в регионе было обнаружено множество неразорвавшихся бомб, сброшенных американской армией во время Второй мировой войны.

Сотни тонн неразорвавшихся боеприпасов со времен войны все еще спрятаны под поверхностью Японии, время от времени всплывая во время строительных проектов.

В свете исторического контекста и обнаружения бомб времен Второй мировой войны в регионе, инцидент в аэропорту Миядзаки потенциально может отпугнуть некоторых людей от поездок в эту область из-за вопросов безопасности. После инцидента власти могут порекомендовать туристам отложить несущественные поездки до тех пор, пока все потенциальные опасности не будут устранены.

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