- Войдке выступает за скорейшее арест в связи с нападением ножом.

Мин-руководитель Бранденбурга, Дитмар Вайдке (СДПГ), выражает удивление после смертельного ножевого инцидента в Солingen. Он подчеркивает необходимость быстрого задержания виновного. "Я шокирован этим жестоким актом", - заявил Вайдке, как сообщил представитель правительства Флориан Энгельс. "Преступник должен быть пойман как можно скорее, и обстоятельства должны быть прояснены". Вайдке подчеркнул: "Мы должны продолжать наслаждаться праздниками без страха. Поэтому моя благодарность всем правоохранительным органам".

Во время празднования на общественном мероприятии неизвестный злоумышленник в пятницу вечером насмерть зарезал двоих мужчин и одну женщину. Еще восемь человек были ранены, четверо из них в критическом состоянии. Злоумышленник сбежал в хаосе и первоначальной панике. Прокуратура не исключает возможности террористического мотива.

Смертельный ножевой инцидент в Солingen усилил озабоченность по поводу преступности в сообществе. В свете этого важно усилить меры безопасности на таких мероприятиях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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