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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Войдке высказал критику Фейзера во время обсуждения депортации

Инцидент со смертельным ножевым ранением в Солингене вызвал дискуссии о депортациях и в Бранденбурге. Губернатор Бранденбурга, Вочке, критикует своего коллегу из партии, Федерального министра внутренних дел, Фаэзера.

 and  Michael Bootcampf
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- Войдке высказал критику Фейзера во время обсуждения депортации

После трагедии в Солingen государственный президент Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) дистанцировался от федерального министра внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ) в споре о депортациях. "Я нахожу комментарии Фэзер неуместными", - заявил Вайдке о своей партийной соратнице "Тагесшпигелю" (среда). "Это не способствует тому, чтобы обвинять друг друга. Все должны работать вместе". Он не увидел никакого прогресса в федеральном законе о более быстрых высылках. "Миграционная политика Германии за последние десять лет нуждается в пересмотре".

Фэзер подчеркивает ответственность земель

Фэзер считает, что земельные власти должны более последовательно высылать тех, кто подлежит депортации. "Юридически мы создали всеобъемлющую основу для более быстрых выселений, так что те, кто подлежит депортации, больше не смогут избежать выселения", - заявила политик от СДПГ газетам Funke Media Group. "Самое главное, чтобы новые полномочия и правила были реализованы на местах землями".

В пятницу на городском фестивале в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, погибли трое человек и восемь получили ранения, четверо из них тяжелые. Главным подозреваемым является 26-летний сирийский мужчина, который сейчас находится в заключении. Мужчину планировалось депортировать в Болгарию в прошлом году, но этого не произошло.

Ландтаг Бранденбурга соберется на внеочередное заседание в четверг по запросу фракции AfD в ландтаге, чтобы обсудить последствия инцидента. Обсуждение последствий совпадает с избирательной кампанией: новый ландтаг будет избран в Бранденбурге 22 сентября.

Штюббен критикует закон о депортации

Министр внутренних дел Михаэль Штюббен (ХДС) повторил свою критику федерального правительства. Закон, направленный на ускорение депортаций, в практике делает это еще сложнее, заявил Штюббен "Тагесшпигелю". В настоящее время он председательствует на конференции министров внутренних дел.

Бундестаг принял законодательное ужесточение в начале года, чтобы облегчить депортации. Максимальный срок содержания под стражей в ожидании депортации был продлен с 10 до 28 дней. Чиновники также могут входить в дополнительные помещения в общежитиях помимо комнаты лица, подлежащего депортации.

Комиссия, вслед за дискуссией о депортациях, может принять решение, направленное на улучшение реализации новых полномочий и правил для выселений, как предложила федеральный министр внутренних дел Наэнси Фэзер. Несмотря на то, что Фэзер подчеркивала ответственность земель за более последовательное выселение тех, кто подлежит депортации, государственный президент Бранденбурга Диетмар Вайдке нашел ее комментарии неуместными и не увидел никакого прогресса в федеральном законе о более быстрых высылках.

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