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Войдке по-прежнему предан противостоянию AfD в политической деятельности.

В течение трех недель предстоят выборы в Ланде. После выборов в Саксонии и Тюрингии, где сильна партия AfD, председатель социал-демократов в Ланде Войтека планирует усилить предвыборную кампанию.

 and  Grigoriy Williams
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- Войдке по-прежнему предан противостоянию AfD в политической деятельности.

К выборам в Бранденбурге, Вайдке хочет сосредоточиться на AfD

Вайдке, лидер СДПГ в Бранденбурге, планирует усилить предвыборные дебаты, чтобы четче обозначить позицию AfD. Он сказал: "Это означает, что нам нужно еще больше активизировать дискуссию в ходе этой избирательной кампании и, возможно, сделать намерения AfD в Бранденбурге более очевидными". Он сделал эти замечания после выборов в Саксонии и Тюрингии. "AfD представляет прошлое", - добавил он.

Вайдке замечает существенные различия

Вайдке, кандидат от Бранденбурга, подчеркивает заметные различия между выборами в Бранденбурге и Саксонии/Тюрингии. "Это совершенно другая сфера", - заявил он. "Бранденбург занимает уникальное положение, особенно для СДПГ в Бранденбурге", - утверждает Вайдке.

По последним данным опроса Insa в августе, СДПГ в Бранденбурге имеет 20 процентов, уступая AfD с 24 процентами и ХДС с 19 процентами. Секретная служба Бранденбурга подозревает AfD в правоэкстремистской деятельности.

Между тем, в Саксонии победу одержала ХДС, а AfD заняла второе место. С другой стороны, в Тюрингии AfD обошла ХДС. СДПГ получила 7,3 процента голосов в Саксонии и 6,1 процента в Тюрингии.

Не волнует опросы

Несмотря на то, что СДПГ отстает от AfD в текущих опросах, Вайдке остается оптимистичным. "Я уже сталкивался с такими опросами, именно пять лет назад", - отмахнулся он. "Даже за два дня до выборов нас предсказывали на втором или третьем месте. Опросы меня больше не волнуют".

Он "абсолютно убежден, что мы покажем в течение следующих недель, а особенно 22 сентября, что эти опросы снова ошибаются в этом году", - сказал политик от СДПГ. После победы министра-президента Саксонии Михаэля Креtschmer Вайдке поздравил его с созданием атмосферы стабильности и безопасности в трудные времена.

Вайдке считает, что партийная атмосфера во время избирательной кампании в Бранденбурге поможет более четко прояснить намерения AfD. Несмотря на то, что текущие опросы ставят СДПГ на второе место после AfD, Вайдке уверен, что оживленная партийная обстановка снова опровергнет опросы.

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