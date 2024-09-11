- Войдке надеется на победу <unk> дает возможность преемственности даже в случае поражения

Диетмар Вайдке, возглавляющий страну в течение десяти лет, стремится сохранить власть, но только при одном условии. Министр-президент Бранденбурга хочет помешать победе AfD на предстоящих выборах в ландтаг 22 сентября и останется на своем посту, если его СДПГ победит. Однако в случае поражения преемники еще не определены. Два видных фигуры, а также потенциальный мужчина-преемник рассматриваются как возможные кандидаты.

"Мы не живем в королевском дворе - и бранденбургская СДПГ не 'одномандатный спектакль'", - сказал Вайдке на совместном мероприятии "Potsdamer Neuesten Nachrichten" и "Tagesspiegel". "Мы будем внутренне рассматривать, кто может продолжать руководить страной и вести СДПГ вперед". Он избегает обсуждений о преемстве.

Вайдке выступает против AfD

"Моя главная цель - предотвратить возвращение политического влияния лиц с якобы праворадикальными тенденциями в этой стране", - заявил Вайдке, осуждая AfD, классифицированную как подозрительную в отношении правых Бранденбургом. В новом кампании в Facebook и Instagram СДПГ предостерегает от "правых экстремистов": "Если лысый, то Вайдке".

62-летний Вайдке широко признан самым популярным политиком Бранденбурга, согласно опросу, проведенному Infratest dimap для RBB в июле. Несмотря на критику правительства "Светофора" и плохие результаты СДПГ на национальном уровне, Вайдке намерен вести активную кампанию без канцлера Олафа Шольца.

В опросах AfD лидирует

То, станет ли СДПГ лидером или вторым, неясно. В опросах до сих пор лидирует AfD. В последнем опросе Infratest dimap для RBB от прошлой недели AfD получила 27%, а СДПГ следовала близко с 23%. ХДС заняла третье место с 18%, а Альянс Сахры Вагенкнехт с 15%. Левая партия достигла 4%, а BVB/Свободные избиратели - 3%. Обе партии не достигли 5-процентного порога, необходимого для представительства в ландтаге. Однако прямые мандаты все еще могут привести к вхождению в земельное собрание.

Министр финансов Каtrin Ланге, заместитель Вайдке в земельной СДПГ, является вероятным преемником. Она сидела рядом с ним на летнем фестивале СДПГ Бранденбурга. "Принцитцер" открыт: она выступала за бойкот ток-шоу "Бильд" в начале сентября в ответ на председателя СДПГ Саскию Эскен и генерального секретаря Кевина Кюнхерта, заявив: "Хватит уже. Впечатление катастрофическое - и не только на востоке".

Две "королевны..."

После отказа Конституционного суда от бранденбургского пакета помощи она решительно отклонила требование фракции AfD об ее увольнении: "Забудьте об этом. Я из Пригница. Я не позволю себя спровоцировать". Внутри СДПГ у нее наилучшие шансы.

Министр науки Маня Шульце также рассматривается как возможный преемник Вайдке. После почти пяти лет в правительстве она может похвастаться впечатляющим послужным списком: несмотря на годы споров среди еврейских общин, ей удалось открыть новую синагогу в Потсдаме благодаря своим навыкам переговоров. Кроме того, Медицинский университет Бранденбурга получил национальное признание в относительно короткий срок.

... и "кронпринц"

Поговаривают, что Даниэль Келлер может занять позицию "кронпринца". Юдока Келлер принял руководство фракцией СДПГ в ландтаге от Эрика Штона в 2021 году, который заявил, что не был вынужден уйти. Келлер успешно объединил фракцию вокруг себя. При вопросе о преемстве три потенциальных наследника молчат. Все трое также являются лидерами в выборах.

Если СДПГ победит AfD на выборах, как пять лет назад, это станет серьезным ударом для социал-демократов, которые непрерывно правили в земле с 1990 года с разными партнерами. СДПГ придется переоценить себя перед возможными переговорами о новом правительстве. Поскольку ни одна другая партия не хочет формировать коалицию с AfD, образование правительства будет зависеть от второй по силе партии.

Зеленый кандидат в лидеры Бенджамин Рашке критикует СДПГ за неправильное ведение дискуссии о преемстве. "То, что мы видим, - это то, что СДПГ не готова", - сказал Рашке. Это подрывает их.

Потсдамский политический scientist Ян Филипп Томечек увидел связь Вайдке своего политического будущего с победой на выборах как стратегическую. "Он знает, что он популярнее своей собственной партии".

После выражения своего opposition к AfD Диетмар Вайдке использует социальные медиа-платформы, такие как Facebook и Instagram, чтобы предостеречь от правых экстремистов, используя слоган "Если лысый, то Вайдке".

По мере приближения выборов внутри СДПГ рассматриваются преемники Вайдке, в том числе министр финансов Каtrin Ланге и министр науки Маня Шульце, обе из которых имеют впечатляющие послужные списки в своих ролях.

Читайте также: