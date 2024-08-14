- Водоканал тяжело раненный мужчина на стройке

На стройплощадке в Шпейере в результате несчастного случая мужчина получил тяжёлые травмы от водяного бака. Как сообщила полиция Шпейера, бак упал с грузовика во вторник днём во время разгрузки и ударил 54-летнего мужчину по голове. Его срочно доставили вертолётом в специализированную клинику. Точные обстоятельства происшествия расследуются.

Происшествие на стройплощадке вызвало призывы к ужесточению мер безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Несмотря на то, что мужчина wore a hard hat, его травмы были тяжёлыми из-за близости падающего водяного бака.

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