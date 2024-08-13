Водительские права дорожают.

Стоимость получения водительских прав в последние годы стала чувствительной темой, особенно для молодых людей и их семей. Недавний анализ показывает, что цены продолжают расти.

Тренд на существенное увеличение стоимости обучения в автошколах и экзаменов на получение водительских прав в Германии сохраняется. В прошлом году цены выросли на 7,6% по сравнению с 2022 годом, согласно данным Федерального статистического управления. В то же время общие потребительские цены выросли на 5,9%.

"В предыдущие годы цены на обучение в автошколах и получение водительских прав уже существенно превышали средние темпы роста", - отмечают статистики. В 2022 году наблюдался рост на 10,8% - самый высокий с начала ведения статистики в 1992 году. В 2021 году водителям пришлось платить в среднем на 9,6% больше. Для сравнения: уровень инфляции в 2022 году составил 6,9%, а в 2021 году - 3,1%.

"Автошколы самостоятельно устанавливают цены на свои услуги и должны их объявлять, фиксированного тарифа нет", - объяснили в Федеральном статистическом управлении. "Сборы, такие как плата ТУВ, установлены".

Недавно автоклуб ADAC оценил стоимость получения водительских прав в размере до 4500 евро. Однако есть значительные региональные различия. Конечная стоимость также зависит от способностей или навыков водителя, что может повлиять на количество необходимых занятий перед экзаменом.

ADAC указывает базовую плату в размере от 350 до 565 евро, которая включает теоретическое обучение. Каждое занятие стоит около 55-77 евро, специальные поездки - 60 и 95 евро, а обучающие материалы - 88-119 евро. Регистрационный сбор за теоретический экзамен составляет от 60 до 137 евро, а за практический - от 160 до 289 евро. Кроме того, возможны дополнительные расходы, так как также применяются сборы за сами экзамены - по крайней мере, еще 150 евро в целом.

Вопрос высокой стоимости получения водительских прав также достиг политической арены. ХДС считает, что цифровые и современные методы обучения вождению, такие как симуляторы вождения, могли бы помочь снизить цены. На вопрос о снижении стоимости во время сессии вопросов и ответов после летнего интервью ARD в июне федеральный канцлер Олаф Шольц сказал: "Честно говоря, у меня нет ответа".

Высокая стоимость страхования автотранспортных средств

Подобно стоимости обучения в автошколах и получения водительских прав, цены на страхование автотранспортных средств, а также ремонт, техобслуживание, парковку и подобные услуги также выросли в прошлом году. Средняя стоимость страхования автотранспортных средств увеличилась на 8,3% по сравнению с 2022 годом. На ремонт, техобслуживание, парковку и подобные услуги водителям пришлось потратить на 7,7% больше в прошлом году.

Этот тренд может ухудшиться, учитывая текущие данные: в июле 2024 года цены на автострахование выросли на 29,4% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств - на 5,9%. Общая инфляция составила всего 2,3%.

Высокие затраты на получение водительских прав привели многих людей к рассмотрению альтернативных вариантов транспортировки, таких как использование общественного транспорта или совместное использование автомобиля. Несмотря на эти варианты, многие все еще полагаются на автомобили для повседневных нужд.

Высокая стоимость страхования автотранспортных средств, совмещенная с растущими ценами на обучение в автошколах и экзамены на получение водительских прав, делает владение и эксплуатацию автомобиля все более дорогостоящими.

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