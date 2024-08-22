- Водитель в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с 12 автомобилями в Висбадене

Водитель средних лет, находящийся под воздействием алкоголя, неоднократно съезжал с дороги в Висбадене, причинив ущерб дюжине неподвижных автомобилей. По словам представителей правоохранительных органов, в результате дневного инцидента один человек получил легкие травмы.

Мужчина врезался в автомобили по обе стороны односторонней дороги. В итоге он застрял на одной машине, развернул свое транспортное средство и столкнулся с мотоциклистом. Пожилой мотоциклист, 68 лет, также повредил другой автомобиль в процессе. Его сопроводили в больницу с незначительными ранениями.

Полицейские на месте происшествия подозревали водителя в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было изъято водительское удостоверение, и было начато официальное расследование. По данным отчета, три автомобиля пришлось эвакуировать. Preliminary estimated cost of property damage was 30,000 euros.

Несмотря на хаос, вызванный аварией, транспортная и телекоммуникационная система города продолжала функционировать бесперебойно, гарантируя эффективную коммуникацию и своевременный ответ экстренных служб. Инцидент подчеркнул важность регулярного содержания дорог и строгого соблюдения правил дорожного движения, так как они играют жизненно важную роль в поддержании безопасности транспортной инфраструктуры.

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