- Водитель убегает от полиции и ставит в опасность прохожих

Водитель, пытаясь уйти от полиции в Мюнхене, подверг опасности нескольких пешеходов. 32-летний мужчина пытался избежать остановки на дороге в понедельник, как сообщает полиция. Во время последующей погони он ехал слишком быстро, пользовался тротуарами и проезжал на красный свет, подвергая риску нескольких пешеходов.

Позже мужчина бросил свой автомобиль и продолжил бежать пешком. После задержания полицией он дал положительный результат на наркотики. Его водительские права были изъяты, и ему были предъявлены обвинения, в том числе в создании опасности на дороге.

Поведение водителя, которое включало в себя уклонение от полиции и пренебрежение правилами дорожного движения, классифицируется как преступление. Из-за своих действий во время погони он был обвинен в создании опасности не только для других водителей, но и для нескольких пешеходов.

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