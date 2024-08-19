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Федеральные земли ГерманииНовостиБремен

Водитель погибает на А1 во время маневрирования мотоцикла.

Вблизи Бремена в ночное время на шоссе произошла авария с мотоциклистом, к сожалению, он скончался от полученных травм на месте происшествия.

 and  James Williams
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Вдоль А1 у Штуха мотоциклист трагически скончался от полученных травм
Вдоль А1 у Штуха мотоциклист трагически скончался от полученных травм

- Водитель погибает на А1 во время маневрирования мотоцикла.

На трассе А1 вблизи Штура в позднее время суток произошла трагическая авария, в результате которой мотоциклист погиб. Подробности ДТП и возраст погибшего на данный момент не разглашаются представителями полиции Аhlhorn. На место происшествия был направлен вертолет экстренной помощи.

В направлении Бремена из Оснабрюка в течение нескольких километров наблюдались серьезные задержки движения, начиная от развязки Bremen-Brinkum и до Штура, примерно в 10:00 вечера.

Авария произошла возле города Штур, известного своей близостью к Бремену. В результате инцидента движение на дороге в Бремен из Оснабрюка испытало серьезные задержки.

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