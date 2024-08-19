- Водитель погибает на А1 во время маневрирования мотоцикла.

На трассе А1 вблизи Штура в позднее время суток произошла трагическая авария, в результате которой мотоциклист погиб. Подробности ДТП и возраст погибшего на данный момент не разглашаются представителями полиции Аhlhorn. На место происшествия был направлен вертолет экстренной помощи.

В направлении Бремена из Оснабрюка в течение нескольких километров наблюдались серьезные задержки движения, начиная от развязки Bremen-Brinkum и до Штура, примерно в 10:00 вечера.

Авария произошла возле города Штур, известного своей близостью к Бремену. В результате инцидента движение на дороге в Бремен из Оснабрюка испытало серьезные задержки.

Читайте также: