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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

Водитель, ехавший в неподходящем направлении, остановился на автомагистрали А20 возле Висмара.

Водителя, движущегося в неправильном направлении на A20 близ Вильгельмсхафена, остановили в возрасте 83 лет.

 and  Wendy Allen
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Из-за водителя, ехавшего навстречу, на А20 был вызван полицейский.
Из-за водителя, ехавшего навстречу, на А20 был вызван полицейский.

- Водитель, ехавший в неподходящем направлении, остановился на автомагистрали А20 возле Висмара.

Водители, заметившие неладное, успели остановить водителя, ехавшего в wrong way на A20 возле Висмара, прежде чем другие участники дорожного движения подверглись опасности, сообщили в полиции. Один из свидетелей заметил странную езду 83-летнего мужчины во вторник днем, который ехал зигзагами и на малой скорости по автострадам A20 и A14 в районе развязки Висмара.

Водитель внезапно развернулся

Свидетель последовал за 83-летним и сразу же позвонил в полицию. Пока полицейские не прибыли, пожилый мужчина неожиданно развернул свою машину на съезде и попытался ехать по A20 в противоположном направлении. С помощью другого водителя свидетель смог остановить водителя, ехавшего в wrong way и предотвратить дальнейшее движение.

В отношении 83-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за creation угрозы на дороге, заявили в полиции. Его водительское удостоверение было изъято, орган, выдавший разрешение на управление транспортным средством, был уведомлен об инциденте, и право на управление было приостановлено навсегда.

В разгар этой ситуации свидетель испугался и быстро связался со службой спасения. Узнав о водителе, ехавшем в wrong way, служба спасения незамедлительно направила дополнительные подразделения на место происшествия.

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