- Вода для удаления жира: пожар на кухне в Вуппертале

Двое жителей Вупперталя пытались справиться с пожаром из жира на кухне, в результате чего получили травмы. Один из них получил серьезные ранения, а другой - легкие. По данным властей, пожар начался из-за перегрева сковороды с жиром ранним утром в среду. Когда эти двое решили бороться с огнем водой, они якобы вызвали опасную обратную тягу. В конце концов, пожарные успешно потушили пожар на кухне.

Несмотря на их намерение потушить огонь водой, использование воды на пожаре из жира потенциально усугубило ситуацию из-за наличия жиров и масел. Пожарным было сложно контролировать пожар из-за широкого участия жиров и масел в пожаре на кухне.

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