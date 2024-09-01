Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиSV Дармштадт 98

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.

- Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

Левоффенские команды получили достойных соперников в следующем раунде Кубка Германии. Премьер-лига РБ Лейпциг сыграет против ФК Санкт-Паули, в то время как команда третьего дивизиона Динамо Дрезден встретится со второй лигой СВ Даунинген 98. Жеребьевка состоялась в Музее футбола в Дортмунде, где трехкратная олимпийская чемпионка Соня Грайначер выступала в качестве судьи. Соревнования пройдут 29 и 30 октября, а точные время еще не объявлено.

Лейпциг легко обыграл команду третьего дивизиона Рот-Вайсс Эссен со счетом 4:1 в первом раунде. В сезонах 2021/22 и 2022/23 они завоевали трофей, но в прошлом году они уступили во втором раунде в Вольфсбурге.

Дрезден начал свою кампанию в середине августа, обыграв второго лига Фортуну Дюссельдорф со счетом 2:0. У них есть история с Даунингеном, но они потерпели поражение со счетом 0:3 во втором раунде в декабре 2020 года.

СВ Даунинген 98 встретится с Динамо Дрезден в интригующем матче второй лиги против третьего дивизиона в Кубке Германии, реванше их предыдущей встречи, в которой Дрезден победил. Несмотря на этот прошлый результат, Даунинген постарается перевернуть ситуацию в этом матче.

В свете своей последней формы СВ Даунинген 98 постарается воспользоваться своими шансами против Динамо Дрезден, надеясь отомстить за поражение 2020 года и потенциально продвинуться дальше в Кубке Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
За последний десять месяцев Хане Bock рекламе наблюдал за судебными разбирательствами по обвинению...
Федеральные земли Германии

Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

Индивидуум обвиняется в участии в Германии в качестве части запрещенной Курдской Рабочей Партии, известной как PKK. Ему теперь угрожает серьезный срок заключения.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.
Спорт

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.

В отсутствие Верстаппена и Норриса Леcler из Монако занимает место. Энтузиасты формулы-1 проявляют волнение. Тем не менее, среди претендентов на титулы существуют несколько вопросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают пострадавшую женщину из завалов.
Политика

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска 17:16 Пострадавшие и раненые после российского обстрела Курacho Военные России обстреляли город Курacho в области Донецк. По словам главы военной администрации Донбасса Вадима Филласкина в Telegram, погибли как минимум трое, и еще девять получили ранения. Считается, что город

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно