- Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

Левоффенские команды получили достойных соперников в следующем раунде Кубка Германии. Премьер-лига РБ Лейпциг сыграет против ФК Санкт-Паули, в то время как команда третьего дивизиона Динамо Дрезден встретится со второй лигой СВ Даунинген 98. Жеребьевка состоялась в Музее футбола в Дортмунде, где трехкратная олимпийская чемпионка Соня Грайначер выступала в качестве судьи. Соревнования пройдут 29 и 30 октября, а точные время еще не объявлено.

Лейпциг легко обыграл команду третьего дивизиона Рот-Вайсс Эссен со счетом 4:1 в первом раунде. В сезонах 2021/22 и 2022/23 они завоевали трофей, но в прошлом году они уступили во втором раунде в Вольфсбурге.

Дрезден начал свою кампанию в середине августа, обыграв второго лига Фортуну Дюссельдорф со счетом 2:0. У них есть история с Даунингеном, но они потерпели поражение со счетом 0:3 во втором раунде в декабре 2020 года.

СВ Даунинген 98 встретится с Динамо Дрезден в интригующем матче второй лиги против третьего дивизиона в Кубке Германии, реванше их предыдущей встречи, в которой Дрезден победил. Несмотря на этот прошлый результат, Даунинген постарается перевернуть ситуацию в этом матче.

В свете своей последней формы СВ Даунинген 98 постарается воспользоваться своими шансами против Динамо Дрезден, надеясь отомстить за поражение 2020 года и потенциально продвинуться дальше в Кубке Германии.

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