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Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

 and  Hanna Hofmann
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- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу

Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург, примерно через 12 недель после драматического спасения от вылета. В то же время, ФК Аугсбург смог пройти дальше, победив 4:1 регионального соперника Викторию Берлин, несмотря на ранний гол в свои ворота.

За последние семь дней из 13 лидеров Бундеслиги 12 прошли во второй раунд, оставив лишь Бохум, чье выступление не оправдало ожиданий. 27 и 28 августа действующие чемпионы ВФБ Штутгарт (против Преussen Мюнстер) и двукратные чемпионы Байер Леверкузен (против Карл Цейсс Йена) начнут свои кампании.

Регенсбург празднует победу в Кубке Германии благодаря голу в нужный момент

Центральный защитник Регенсбурга Флориан Баллас забил решающий гол на 70-й минуте, принеся своей команде победу 1:0 над Бохумом. Играя дома перед 12 581 зрителями, Регенсбург заслуженно повел в счете, повторив неудачу Бохума в прошлом сезоне, когда тот вылетел в первом раунде против Арминии Билефельд в серии пенальти.

В Берлине Виктория Берлин повела 1:0 против Аугсбурга, но клуб Бундеслиги смог отыграться и победить 4:1. Аян Лиу открыл счет для хозяев на 4-й минуте, но Элис Рехбечай (33'), новичок Самуэль Эссенде (53'), запасной Никлас Дорш (87') и Филипп Тиец (90'+2) обеспечили победу Аугсбургу, хотя счет был несколько обманчив. Этот результат предотвратил сенсационное раннее выбывание, подобное прошлогоднему поражению от ШпВг Унтерхахинг.

Фортуна Дюссельдорф проигрывает Динамо Дрезден

Дюссельдорф, еще один клуб 2-й Бундеслиги, потерпел поражение 0:2 (0:1) от клуба 3-й лиги Динамо Дрезден. Полузащитник Кристиан Дафернер, игравший за Дюссельдорф во второй половине прошлого сезона, открыл счет на 17-й минуте. Перед 29 660 зрителями Робин Мейсснер закрепил победу Дрездена на 69-й минуте.

  1. FC Нюрнберг, ныне возглавляемый главным тренером Мирославом Клозе, смог обыграть прошлогоднего неожиданного лидера 1. FC Саарбрюккен, победив в серии пенальти со счетом 5:3 после ничьей 1:1 в дополнительное время. Вратарь Кристиан Матения спас решающий пенальти от капитана Саарбрюккена Мануэля Цейца, бывшего игрока Нюрнберга.

Комфортные победы для Гамбурга и Герты

Вылетевший 1. FC Кёльн победил 3:2 (2:0, 2:2) клуб 3-й лиги SV Сандхаузен в дополнительное время. Команда главного тренера Герхарда Штрубера одержала первую победу в официальном матче нового сезона, когда Матиас Олесен забил решающий гол на 116-й минуте, избежав серии пенальти.

Гамбург СВ разгромил SV Меппен 7:1 (2:0), а Карлсруэ СК победил 5:0 (2:0) против Спортфрейунд Лотте. SV Эльверсберг доминировал в матче, победив 7:0 (3:0) ВФВ 06 Хильдесхайм, а СК Падерборн победил 4:0 (1:0) Бременский SV. Герта БСК победила 5:1 (1:0) против ФК Ганза Росток, выступающего в низших лигах, в то время как SV Даlemagne прошел в следующий раунд благодаря победе 3:1 (2:0) против FC Теутониен Отенсен.

Несмотря на раннее выбывание Бохума в Кубке Германии, другие клубы Бундеслиги показали лучшие результаты, с 12 командами, прошедшими во второй раунд. Регенсбург, выступающий в 2-й Бундеслиге, воспользовался ошибкой Бохума, победив 1:0 в кубковом матче благодаря голу Флориана Балласа на 70-й минуте.

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