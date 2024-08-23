Во второй тренировке Рассел запускает Верштаппена.

В неожиданном повороте событий, Макс Ферстаппен продемонстрировал уязвимость перед своими домашними болельщиками во время второй свободной практики Формулы 1 в Зандвоорте. Голландский фаворит смог занять лишь пятое место в протоколе, оставив место для улучшения перед гонкой в воскресенье (3:00, на Sky и в прямом эфире на ntv.de).

В то же время, Джордж Расселл, выступающий за Mercedes, оставил всех соперников позади во время этой практики. Он установил самое быстрое время дня - 1:10.702 минуты, опередив таких гонщиков, как Оскар Пиастри из Австралии, выступающий за McLaren, и британского товарища по команде Льюиса Хэмилтона. Ландо Норрис из Великобритании также вошел в пятерку лучших во втором McLaren. Ферстаппен отставал от них на 0,284 секунды.

В начале сессии Нико Хюлькенберг (Эммерих), выступающий за Haas, попал в неприятную ситуацию, в результате чего его автомобиль врезался в заднюю часть барьера. К счастью, он остался цел и невредим, но не смог продолжить, в итоге заняв последнее, 20-е место. Товарищ по команде Ферстаппена Серхио Перес из Мексики финишировал 11-м, а Ferrari также столкнулась с трудностями. Шарль Леклер из Монако показал разочаровывающее девятое место, а Карлос Sainz из Испании был вынужден завершить гонку из-за проблем с коробкой передач после семи кругов.

Во время второй практики погодные условия значительно улучшились по сравнению с утренним дождем и грозой. Солнце сияло, и ветер утих, что обещает более благоприятные условия для гонки в воскресенье. Однако прогноз на субботу, когда запланирована квалификация в 3:00, обещает сильный дождь с минимальным ветром, что добавляет дополнительные сложности предстоящим событиям.

Несмотря на трудности своего товарища по команде, Макс Ферстаппен из Red Bull Racing все еще надеется вернуться в квалификации, учитывая предсказанный сильный дождь в субботу. В то же время главный соперник Red Bull Racing, Mercedes, продолжает впечатлять; Джордж Расселл, выступающий за Mercedes, сохраняет свою форму и, похоже, готов бросить вызов Ферстаппену в квалификационной сессии.

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