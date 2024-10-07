Во время своего пребывания в АГУ, Антонио Пирс из "Рейдерс" якобы соблазнял потенциальных рекрутов и их родителей такими стимулами, как посещение стрип-клуба и стрельбище, как сообщает NCAA.

Пирс, занимавший различные должности, такие как помощник главного тренера и координатор набора в ASU с 2017 по 2022 год, получил наказание за якобы длительное нарушение правил набора, запрещенную схему. Поскольку Пирс в настоящее время тренирует в NFL, эти наказания, в том числе восьмилетний запрет на занятие определенных должностей и односезонная дисквалификация, если он вернется в колледж, не повлияют на его время с Рейдерами.

Новостное агентство CNN связалось с Пирсом, Рейдерами и ASU за комментариями.

Согласно пресс-релизу NCAA, Pearce "резко отрицал планирование или организацию любого этапа посещений, предложение стимулов для набора или участие в контактах и оценках за пределами штата".

67-страничный отчет NCAA содержал многочисленные случаи того, как бывший чемпион Супербоула Пирс преднамеренно и упорно нарушал запрещенные правила набора.

Пирс, аналитик защиты футбольной команды ASU Энтони Гарнетт, другие сотрудники ASU и тогдашний спонсор Регина Джексон, мать бывшего квотербека ASU Джейдена Дэньелса, который в настоящее время возглавляет команду Вашингтон Коммандерс, организовали неофициальные посещения в период запрета набора NCAA в 2020 и 2021 годах во время пандемии COVID-19, согласно отчету.

CNN связался с Гарнеттом и Джексоном за комментариями.

NCAA заявило, что Пирс "принимал участие в интервью со штатом расследований и признал определенные факты, связанные с неофициальными посещениями", но отказывался сотрудничать в ходе расследования и отрицал организацию неофициальных посещений tanto dentro como fuera de Arizona con posibles nuevos jugadores.

Отчет обвинял Пирса в том, что он был главным архитектором схемы, который давил на свой персонал, чтобы предлагать неавторизованные подарки, такие как бесплатные поездки, проживание, питание и развлечения, 35 кандидатам и их семьям примерно 20 раз.

Отчет заявил, что "в своих словах, [Пирс] ‘знал о правилах, пытался поспеть за Джонсами’ и ‘нарушил правила, чтобы это сделать’. Как ‘квотербек’ схемы, Пирс давил на более молодых и/или менее опытных сотрудников, чтобы они участвовали в нарушениях".

"Множество сотрудников сообщили, что они боялись потерять работу, если бы не подчинились инструкциям Пирса по приезду кандидатов на кампус во время периода запрета. Conducto de Pierce no solo desoyeron las normas de la NCAA, sino que también demostró completo desinterés por el bienestar de los miembros del personal que informaban a él", mencionó el informe de la decisión de infracciones de la NCAA.

Отчет упоминал случаи, когда Пирс якобы встречался с кандидатами и семьями в частном доме за пределами кампуса и организовывал посещение тира и местного "клуба для gentlemen".

Отчет заявил, что 8 кандидатов, которые приняли участие в неавторизованных посещениях, в конечном итоге поступили в университет и сыграли в 19 футбольных играх, будучи неэлигированными.

Пирс и Рейдеры встретятся с Бронко в Денвере в воскресенье.

Несмотря на запрещенную схему и наказания, страсть Пирса к спорту продолжает мотивировать его, и он в настоящее время тренирует футбол в NFL. В ходе расследования Пирс обвинялся в давлении на свой персонал, чтобы предоставить неавторизованные подарки и преимущества потенциальным кандидатам, демонстрируя свое пренебрежение к правилам NCAA.

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