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Во время съемок страстной любовной сцены Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью пережили неловкий момент, не услышав команду режиссера "резать".

Электрическая товарищеская дружба между Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью во время съемок своего последнего проекта заставила их забыть свою реплику для заключения страстной любовной сцены среди обжигающей жара сцены.

 and  Anthony Ross
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В сентябре Эндрю Гарфилд присутствовал на просмотре фильма 'Жизнь продолжается' в Нью-Йорке.
В сентябре Эндрю Гарфилд присутствовал на просмотре фильма 'Жизнь продолжается' в Нью-Йорке.

Во время съемок страстной любовной сцены Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью пережили неловкий момент, не услышав команду режиссера "резать".

На мероприятии 92-й улицы Й на прошлой неделе, посвященном фильму "Мы живем во времени", Гарфилд откровенно рассказал смущающую историю о "высоко интимной, страстной любовной сцене" с Пью, в которой они так погрузились в свои роли, что пропустили сигнал "стоп" режиссера, что привело к неловкому паузам.

Как видно из видеороликов, опубликованных в социальных сетях, Гарфилд объяснил, что это произошло во время первого дубля любовной сцены, снятой в строжайшей секретности на "закрытой площадке" в присутствии только Гарфилда, Пью, оператора камеры и оператора микрофона.

"Мы увлеклись, наша страсть взяла верх, и мы немного перешли границы того, что было запланировано, просто потому что не услышали 'стоп'", - признался Гарфилд.

Режиссер Джон Кроуфорд находился в другой комнате, как рассказал Гарфилд. По мере продолжения сцены оба актера почувствовали невысказанное понимание того, что они снимают дольше, чем планировалось, вспоминает Гарфилд.

Только когда они посмотрели на членов съемочной группы, они поняли свою ошибку, так как все они повернулись к стене, пытаясь сохранить приличия.

Несмотря на продление сцены, Гарфилд и Пью, следуя правилам своего безопасного рабочего места, решили продолжить, чувствуя себя достаточно комфортно, чтобы думать: "давайте доведем это до конца и продолжим".

"Мы живем во времени" рассказывает историю Гарфилда и Пью, чьи персонажи сталкиваются в неожиданных обстоятельствах, меняющих их жизнь, согласно официальному синопсису.

Фильм выйдет в американский прокат 11 октября.

Гарфилд упомянул, что интенсивная любовная сцена с Пью в "Мы живем во времени" привела к непреднамеренному переходу, что привело к паузе из-за пропущенных сигналов, подчеркивая их преданность своему ремеслу как артистов.

После осознания своей затянувшейся сцены во время съемок Гарфилд и Пью решили продолжить, демонстрируя свою уверенность и профессионализм в своих ролях, в конечном итоге воплощая путешествие своих персонажей в фильме.

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