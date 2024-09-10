Во время презентации iPhone 16 компания Apple прямо не упоминала эти конкретные термины.

Независимо от того, являетесь ли вы ярым поклонником Apple, уже забронировавшим iPhone 16 Pro Max за $1200, или человеком, ограниченным годами разговоров в группах синих пузырей, очень вероятно, что в скором времени функции AI будут интегрированы прямо в ваше устройство, в том числе и в смартфон.

Несмотря на то, что большинство текущих продуктов AI пока не имеют ни значения, ни надежности, Apple делает ставку на то, что эти зарождающиеся инструменты AI вдохновят пользователей на обновление своих устройств, что приведет к всплеску продаж в течение следующего года. Однако, учитывая ранее представленные инструменты AI от Apple в июне и официально запущенные на этой неделе, возможно, стоит Manage свои ожидания. Даже Apple, кажется, имеет некоторые сомнения, так как они никогда не упоминали фразу "искусственный интеллект" явно.

Новые функции, предлагаемые в настоящее время, не обладают качеством "must-have", которое могло бы побудить кого-то потратить тысячу долларов на новое устройство. Вы можете ожидать более умного и более человеческого Сири на iPhone 16, возможность создавать кастомные эмодзи на основе вашего текстового ввода и распознавание парковых собак камерой для приблизительного определения пород.

Однако эти функции AI в настоящее время классифицируются как "приятные" обновления, а не как кардинально меняющие решение потребителя инвестировать в новое устройство.

Несмотря на неопределенность в отношении доступности функций и глобальных запусков, Джин Мюнстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management, считает, что потребители будут взволнованы этими функциями AI. Мюнстер считает, что продажи iPhone превысят ожидания Уолл-стрит в предстоящие кварталы.

Хотя iPhone 16, скорее всего, будет пользоваться приличными продажами из-за клиентов, обновляющих свои старые телефоны, это все же хорошие новости для Apple. Ее исключительная лояльность бренда частично ответственна за стратегию Apple по постепенной и прозрачной интеграции AI в свои продукты (на основе ошибки с альбомом U2 в 2014 году).

На этом мероприятии, посвященном презентации первого iPhone,powered by AI, было одно заметное отсутствие в двухчасовом представлении: слова "искусственный интеллект". Вместо этого Тим Кук и другие представители компании ссылались только на свои "интеллектуальные" функции.

Для ясности, "Apple Intelligence" - это собственная AI от Apple. Руководители Apple, самая бренд-ориентированная компания в мире, осознают то, что часто упускается в мире высокотехнологичных стартапов Силиконовой долины: обычные люди не доверяют AI.

Хотя разработчики и инвесторы ставят на будущее,powered by AI, обычные пользователи, на которых нацелены эти AI-устройства, нуждаются в большей убедительности. Несмотря на растущее разочарование на Уолл-стрит из-за отсутствия возврата на инвестиции в AI, исследование, опубликованное в Журнале Hospitality Marketing & Management, показало, что описание продукта как "powered by AI" часто снижает желание клиента его купить.

Причины этого очевидны: наши взаимодействия с бот-генераторами чат-ботов и изображений быстро сделали нас скептическими по отношению к их механическим и часто неверным выходным данным. Как только что-то кажется неаутентичным, мы называем его бот-генерация. Когда речи политиков спотыкаются, мы высмеиваем, что они были написаны ChatGPT.

Apple, всегда внимательная к своему имиджу, избегает метки "AI", хотя вся их презентация нового iPhone фокусируется на AI.

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