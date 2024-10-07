Во время последнего осмотра я оказался втянут в ожесточенный спор.

Довольно давно комментарии футбольного эксперта Диетмара Хаммана вызывают раздражение у спортивного директора FC Bayern Макса Эберля. Последние комментарии Хаммана о Харри Кэйне вызвали у Эберля раздражение. Сейчас предметом спора являются критические замечания Хаммана в адрес английского форварда.

Перед предстоящим матчем бундеслиги против "Эйнгеiborн" Эберль, явно раздраженный, сравнил Хаммана с назойливым звоном в ушах, который появляется каждые три дня. Это медицинское состояние, называемое тиннитусом, вызывает постоянный звон или шум в ушах.

После нулевой игры Кэйна в матче бундеслиги против "Байера Леверкузен" (1:1) и первого поражения в Лиге чемпионов на выезде против "Астон Виллы" (0:1) Хамман высказал свои опасения в своей колонке на Sky. Он сказал: "Я уже говорил после Евро этим летом, что он все еще должен доказать, что стоит 100 миллионов, даже если он забил более 30 голов в прошлом году". Кэйн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" в прошлом году.

Эберль не конкретно отвечал на критику Хаммана во время своей пресс-конференции перед матчем с "Эйнгеiborном" в субботу. В прошлом Хамман часто провоцировал власти в своем бывшем клубе провокационными заявлениями, даже раздражая бывшего тренера Томаса Тухеля несколько раз в прошлом сезоне. Хамман подчеркнул: "Кэйна не привели в "Баварию", чтобы забивать хет-трик против "Дармштадта". Его привели, чтобы забивать против "Леверкузена" и "Астон Виллы" и в четвертьфиналах Лиги чемпионов. До сих пор он этого не сделал". Он продолжает сомневаться в рекордном трансфере "Баварии".

У Кэйна есть шанс опровергнуть критику Хаммана в "Эйнгеiborне", показав впечатляющую игру и забив голы. В этом предстоящем матче состоится дуэль двух лучших бомбардиров сезона. Форвард "Эйнгеiborна" Омар Мармуш возглавляет список бомбардиров бундеслиги с шестью голами, в то время как Кэйн занимает второе место с пятью голами. В восьми официальных матчах этого сезона английский форвард забил десять голов за FC Bayern.

Эберль выразил свое недовольство постоянной критикой Хаммана в отношении Кэйна, сказав: "Утомительно постоянно слышать в СМИ негативные комментарии наших игроков от таких, как Хамман". Несмотря на критику, Кэйну представился шанс улучшить свою игру и заставить замолчать критику Хаммана во время матча "Баварии" с "Эйнгеiborном", в котором также примет участие лучший бомбардир Омар Мармуш.

Читайте также: