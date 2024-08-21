- Во время осенних каникул студенты-стажеры могут иметь право на дополнительную компенсацию.

Фонд стажировок в секторе профессиональных навыков получил очередное пополнение. Из-за высокой популярности бонуса за стажировку программа продолжает процветать даже во время осенних каникул, заявил представитель Министерства экономики в Эрфурте. В августе к фонду было добавлено еще 30 000 евро.

С двумя пополнениями, в общей сложности теперь доступно 105 000 евро, что может поддержать до 875 недель стажировок.

Студенты, проходящие летнюю стажировку, получают бонус в размере 120 евро в неделю, что делает это предложение привлекательным, как отмечают палаты ремесел. Учащиеся в возрасте 15 лет и старше могут получать до 480 евро помощи в год в течение максимум четырех недель.

Иногда вакансии в сфере профессиональных навыков остаются незанятыми. "Бонус за стажировку служит дополнительным стимулом для учащихся, чтобы изучить различные профессиональные навыки и понять свои таланты", - объяснил министр экономики Вольфганг Тифензее (СДПГ).

Основная цель - снизить число учащихся, которые покидают обучение из-за неверных представлений о профессии. Практичный, непосредственный опыт и эксперименты стали более важными, чем когда-либо. Тифензее надеется, что это также поможет сократить число учащихся, которые покидают программы обучения из-за неправильного восприятия профессии.

Во время летних каникул Палата ремесел в Эрфурте сообщила об успехе с бонусом за стажировку. В их регионе во время осенних каникул могли быть профинансированы дополнительные 100 недель стажировок. "Устойчивый высокий спрос на бонус указывает на то, что этот инструмент эффективен и важен", - заявил президент палаты Штефан Лобенштейн.

Палата подчеркнула, что регистрация осуществляется через их веб-сайт. Поскольку в первый неделе тюрингских осенних каникул отмечается общественный праздник, стажировки во второй неделе каникул, как правило, могут быть финансово поддержаны.

Даже во время осенних каникул программа стажировок продолжает процветать благодаря бонусу, делая ее привлекательной возможностью для учащихся во время каникул. Успех бонуса за стажировку очевиден с дополнительными 100 неделями стажировок, профинансированными во время осенних каникул.

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