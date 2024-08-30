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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Во время национальной паузы "РБ Лейпциг" сыграет против "Мюзельвица".

RB Лейпциг встречает соперника из четвертой лиги на следующей неделе, с разрешением присутствовать зрителям.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Тренер Марко Розе хочет взять знания из матча против команды более низкого дивизиона
Тренер Марко Розе хочет взять знания из матча против команды более низкого дивизиона

- Во время национальной паузы "РБ Лейпциг" сыграет против "Мюзельвица".

Лейпцигский "РБ" готовится к товарищескому матчу против Майсельвицкого "ЗФК" в преддверии международного перерыва. Высопарящийся клуб Бундеслиги примет команду Регионаллиги на своем тренировочном поле "Коттавег" в среду (11:30). В отличие от большинства товарищеских матчей во время международных перерывов, на этот матч допускаются зрители. Лейпциг, который когда-то играл в четвертом дивизионе с 2010 по 2013 год, провел шесть матчей с Тюрингийцами в прошлом.

Лейпциг, с его богатым футбольным наследием, уже встречался с Майсельвицем в товарищеских матчах, даже когда они находились в разных дивизионах, в частности, когда Лейпциг был в четвертом дивизионе с 2010 по 2013 год. Германия, как родина обеих команд, предоставляет возможность для таких встреч.

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