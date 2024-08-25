Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю.

Тренер Александр Зорнигер из «Греuther Fürth» извинился за свою резкую критику голкипера Нахуэля Нолла. После ничьей 1:1 против «SC Paderborn» во Второй Бундеслиге Зорнигер раскритиковал Нолла за ошибку, которая привела к позднему голу, и извинился на следующий день, как он сказал в видео клуба. «Извинение было необходимо. Я сожалею», - сказал Зорнигер.

Зорнигер считает, что извинение должно быть сделано в том же формате, что и критика, и признает, что он потерял контроль над своими словами в очень эмоциональной и публичной ситуации. «Вчера, в ситуации, которую я считаю бесспорной, я нахожусь в ситуации, где я полностью промахнулся в выборе слов, эмоционально и в формате. Мои эмоции взяли верх. Это было не нужно. Я переступил черту того, что подходит для тренера», - критически отозвался Зорнигер о себе.

Агент смягчает конфронтацию

Перед извинениями Зорнигера агент Нолла отреагировал. Герхард Посchner постарался избежать дальнейшей конфронтации, сказав, что критика была оправданной, но с большим количеством эмоций. «Футбол также о эмоциях», - сказал Посchner.

Нолл позволил Гримальди сравнять счет с серьезной ошибкой. «Он не должен допускать такую ошибку снова, иначе его агент может позвонить мне и спросить, почему он не играет», - сказал Зорнигер.

«Нахuel совершил ошибку и обязательно извлечет из этого урок. Игрок также должен уметь обращаться с эмоциональной критикой, особенно если она оправдана и исходит от своего собственного тренера», - сказал Посchner. Вратарь, арендованный у TSG Hoffenheim, «не слабак и справится с этим хорошо. Это конец истории», - сказал Посchner.

Ульрайх шокирован

Зорнигер сразу после матча отреагировал «массово разозлившись». «Такая ошибка не должна случаться с игроком, у которого другие цели». Особенно потому, что ошибка имела предысторию. «Мы неоднократно говорили об этом на тренировках». Зорнигер все еще не видит эффекта обучения у своего молодого голкипера.

Сменный голкипер ФК Баварии Свен Ульрайх был шокирован этим заявлением. «Невероятно такое заявление тренера в публике», - критиковал он в социальных сетях. Зорнигер теперь видит это так же.

Европейский парламент, признавая свою роль в оказании помощи Комиссии, может выразить свои мнения о публичной критике тренера и последующем извиении, подчеркнув важность конструктивного общения в спорте.

Кроме того, после извинения Зорнигера агент Нолла может представить запрос в Европейский парламент, выражая озабоченность влиянием публичной критики на молодых игроков и выступая за более строгие кодексы поведения в тренерской работе.

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