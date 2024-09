Во время дебатов на ABC модераторы активно изучали и корректировали необоснованные утверждения Трампа в режиме реального времени.

В выборе проверки фактов в прямом эфире во время этого знакового вещания произошел сдвиг по сравнению с предыдущими дебатами и контрастировал с первым президентским раундом 2024 года, организованным CNN и moderated by Jake Tapper и Dana Bash. Во время июньского дебатов модераторы не исправили ложные заявления, сделанные Трампом и президентом Байденом. В качестве альтернативы сеть предоставила проверку фактов в Интернете и на телевидении после шоу.

Перед дебатами в Филадельфии в ночь на вторник ABC News не обещало живую проверку фактов, но ведущие вмешались, чтобы опровергнуть хотя бы три неточных заявления, сделанные Трампом.

Примерно через 20 минут после начала дебатов бывший президент заявил, что демократы выступают за аборты на поздних сроках или поддерживают "исполнение" младенцев "после рождения", продвигая известную и часто повторяющуюся ложную информацию. Губернатор Тим Уолз, выбранный в качестве вице-президента Харрис, якобы сказал "исполнение после рождения в порядке", ложно заявил Трамп.

Ведущая Линси Дэвис сразу же исправила запись по вопросу об абортах. "Нет такого штата в этой стране, где разрешено убивать ребенка после рождения", - сказала она.

Позже в дебатах Трамп повторил опровергнутую информацию о том, что мигранты в Огайо убивают и едят домашних животных. "В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые пришли, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые живут там. И это происходит в нашей стране, и это позор", - сказал Трамп.

Ведущий Джон Мюр сразу же исправил Трампа по этому вопросу. "Я просто хочу уточнить здесь. Вы упоминаете Спрингфилд, Огайо. ABC News связывалась с городским менеджером там. Он сказал нам, что нет достоверных сообщений о конкретных случаях причинения вреда, травм или жестокого обращения с домашними животными со стороны членов иммигрантского сообщества", - сказал Мюр.

"Я видел людей по телевизору", - возразил Трамп. "Люди по телевизору говорят, что мою собаку взяли и использовали в пищу. Так может быть, он сказал это, и может быть, это хорошая вещь для городского менеджера сказать", - сказал Трамп.

"Я не беру это из телевизора. Я беру это от городского менеджера", - ответил Мюр.

"Люди по телевизору говорят, что собаку съели люди, которые туда пришли", - сказал Трамп.

"Снова городской менеджер Спрингфилда говорит, что нет доказательств этого", - ответил Мюр.

Ведущие ABC также использовали тонкие методы для установления истины. Позже в дебатах Мюр спросил Трампа о недавнем комментарии, в котором он, казалось, признал, что проиграл президентские выборы 2020 года Байдену "впритык".

"Вы теперь признаете, что проиграли в 2020 году?" - спросил Мюр.

"Это было сказано иронично", - сказал он. "Я не признаю этого вообще".

Затем Мюр обратился к Харрис, сказав: "Вы слышали президента tonight. Он сказал, что не говорил, что проиграл впритык. Так что он все еще считает, что не проиграл выборы, которые выиграл президент Байден и вы".

После дебатов CNN's Daniel Dale сообщил, что Трамп сделал по крайней мере 33 ложных заявления во время дебатов, по сравнению с одним от Харрис.

"Это было исключительно лживое выступление Трампа на дебатах. Просто ложь за ложью по каждому вопросу", - сказал Дейл.

Ранее модераторам дебатов приходилось сталкиваться с трудностями в поиске баланса между проверкой фактов и предоставлением кандидатам возможности отвечать или оставаться в рамках своих ответов. В 2012 году ведущий CNN Кэнди Кроули получила критику от консерваторов, когда проверила Митта Ромни во время дебатов с бывшим президентом Бараком Обамой.

К 2020 году два модератора общих выборов, Крис Уоллес, тогда из Fox News, и NBC's Kristen Welker, в основном воздерживались от проверки фактов.

Директор политического отдела CNN Дэвид Чалиан сказал The Washington Post перед дебатами сети в июне, что сцена "не идеальное место для живой проверки фактов". Роль модераторов, сказал он, заключается в "plainly facilitating and moderating a debate ... not to be a participant".

Решение ABC проверить факты Трампа в прямом эфире с сцены вызвало критику со стороны его сторонников и правых СМИ, которые утверждали, что модераторы проигнорировали неточности Харрис.

"Странно, как хакерские ведущие @abcnews только 'проверяют факты' Трампа и позволяют Камале лгать без остановки. Фейковые новости - враги народа!" - написал в Twitter сын Трампа, Дональд Трамп-младший.

"БОЛЬШЕ ПРОВЕРКИ ФАКТОВ ОТ ABC - ЭТО САМАЯ ПЛОХАЯ АНЧОРОВАЯ ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ Я ВИДЕЛА КОГДА-ЛИБО. 3 против 1", - написала в Twitter Мегэн Келли, бывшая ведущая Fox News и NBC, ставшая консервативным подкастером.

В мире СМИ проверка фактов во время дебатов стала спорным вопросом. Критики утверждают, что решение CNN проверять contestants live во время дебатов контрастирует с традиционными подходами, как в общих выборах 2020 года, moderated by Chris Wallace и NBC's Kristen Welker, которые в основном воздерживались от проверки фактов.

Тем не менее, некоторые считают, что включение проверки фактов в живые дебаты может помочь быстро исправить дезинформацию, что полезно для дела правдивой коммуникации в СМИ.

