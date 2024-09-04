Принцесса Лиа (30) не ожидала такого поворота событий в начале шоу:

- Во-первых, конкурс на свидания не дает победителя.

За всю историю популярного шоу свиданий для лесбиянок "Принцесса и Рыцарь" впервые не было победительницы. Лиа Хоппенворт, 30 лет, упустила возможность найти свою идеальную партнершу.

"Принцесса и Рыцарь" заканчивается в одиночестве впервые

Четвертый сезон этого формата начал транслироваться на платформе RTL+ в начале июля. Маркетолог Майке (30) из Берлина и бармен Кристе (28) из Кёльна дошли до финала. К всеобщему удивлению, Майке и Принцесса Лиа имели прошлое. В "Принцессе и Рыцаре" Лиа размышляла над тем, чтобы снова выбрать свою бывшую возлюбленную.

Однако Майке, известную своей самоуверенностью и независимостью, больше интересовала неисключительная, полиаморная связь, а не верность только Принцессе Лиа. Несмотря на романтическое свидание высоко в небесах, Принцесса Лиа в итоге отказалась от Майке в финале. Лиа Хоппенворт объяснила, что беспокоилась о сильном "инстинкте бегства" Майке, который привел к внезапному и неприятному окончанию их предыдущих отношений.

К сожалению, бармен Кристе тоже не суждено было стать партнершей Принцессы Лиа. С словами "Еще не почувствовала полной романтической близости", Лиа сняла с Кристе ожерелье во время их последнего разговора. Это было необычно, так как все три предыдущих сезона "Принцессы и Рыцаря" имели победительницу, хотя ни одной из пар не удалось сохранить любовь надолго.

Лиа Хоппенворт оказалась в неожиданной ситуации со своей бывшей возлюбленной Майке во время финала "Принцессы и Рыцаря". Несмотря на романтическое свидание, Лиа беспокоилась о "инстинкте бегства" Майке и решила не выбирать ее в качестве партнерши.

Несмотря на разочарование Лии Хоппенворт, она также не смогла почувствовать "полной романтической близости" с барменом Кристе, что делает четвертый сезон "Принцессы и Рыцаря" первым сезоном без победительницы.

Читайте также: