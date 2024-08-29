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Внутренняя сфера, внутренняя пустота: битва Феликса Джейна за психологическое благополучие

Немецкий DJ Феликс Яйхн объявил об отмене всех своих будущих концертов, сославшись на уязвимость как причину. Известный своими прошлыми беседами о проблемах психического здоровья, Яйхн объявил о своем решении через свой аккаунт в Instagram.

 and  Anne Legman
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- Внутренняя сфера, внутренняя пустота: битва Феликса Джейна за психологическое благополучие

Многие поклонники были ошеломлены новостью: "К сожалению, я разочарую вас, но я временно приостанавливаю все выступления без четкого графика", - поделился Феликс Джейн в Instagram. "В настоящее время я чувствую себя слишком хрупким, чтобы выступать", - признался Джейн. Это заявление было неожиданным, учитывая, что ранее популярный артист говорил о проблемах со здоровьем и успокаивал фанатов, что они чувствуют себя лучше.

Летом Джейн выразил уверенность и чувство самоидентификации. "Я намного более уверен в себе. Я чувствую себя более укорененным и имею более четкое представление о том, кто я и чего хочу", - поделился он. Всего четыре месяца назад Джейн публично идентифицировал себя как небинарного. "В настоящее время я использую имя Фей, так как я вошел в небинарное сообщество и хочу использовать гендерно-нейтральное имя", - признался он в шоу "Sweet and Spicy". Он также упомянул, что продолжит создавать музыку под именем Феликс Джейн.

Феликс Джейн боролся с приступами тревоги с самого начала своей карьеры. "Это было бы слишком сложно изменить. Но когда вы обращаетесь ко мне, пожалуйста, используйте Фей", - предложил он. Джейн также выразил предпочтение использовать небинарные местоимения "деи/ден" на немецком, подобно английским "they/them".

Неясно, усилились ли недавние размышления о своей идентичности проблемы со здоровьем. В 2020 году Джейн рассказывал о том, что испытывал гомофобные замечания. "Я неоднократно сталкивался с словесным насилием из-за своей queer-идентичности. К сожалению, это произошло и совсем недавно", - поделился он. В 2018 году Феликс Джейн открыто объявил, что он бисексуален.

В 2019 году Феликс Джейн подчеркнул важность психического здоровья в шоу Маркуса Ланца. "Часто недооцениваемый аспект - это наш ум, наши мысли. Я действительно верю, что наше психическое благополучие напрямую связано с нашим физическим здоровьем", - заявил он. Музыкальный вундеркинд узнал это нелегким путем. После того, как он стал мировой сенсацией в 20 лет с хитом "Cheerleader", Джейн не был готов справиться со внезапной славой.

"К сожалению, я не смог справиться, когда это произошло внезапно", - позже признался Джейн об успехе. Турне по всему миру принес ему проблемы. "Первое давление проявилось в виде головных болей и боли в спине. Затем появились панические атаки. Я выходил только для выполнения обязательств. Я даже не ходил в супермаркет, потому что боялся выходить из дома", - объяснил он в интервью журналу Stern в 2021 году. Изоляция на туре усугубила его проблемы со здоровьем.

Медитация, иногда по три часа в день, помогла Джейну справиться. Он также занимался спортом, принимал холодный душ и иногда оставлял свой телефон в режиме "режим полета". В какой-то момент он даже нашел утешение в монастыре.

Теперь, похоже, Джейн обратился за профессиональной помощью. "Я даже не осознавал, насколько сильна моя боль, пока я наконец не обратился за помощью к экспертам", - поделился он в Instagram о отмене концертов. Однако есть лучик надежды для всех фанатов: несмотря на отсутствие выступлений, новое музыка все еще ожидается. Феликс Джейн объявил об этом в Instagram и поблагодарил поклонников за их поддержку.

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