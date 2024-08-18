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ОбществоНовостиЯ люблю тебя

Вновь подтверждает их непоколебимую любовь

Нина Кунцеendorf и Самуэль Финци находятся в романтических отношениях, как он открыто признался в сессии чата.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Вновь подтверждает их непоколебимую любовь

Актриса Нина Кунце́ндорф (52, известная по "Харите") и её коллега по съёмкам Самуэль Финци (58, из "Алмен и секрет кои") вместе - и уже давно. Болгарский по происхождению актёр подтвердил это таблоиду "Бильд". "Ничего нового. Мы вместе уже три года", - якобы сказал он. И действительно, они привлекали внимание на мероприятиях, таких как премьеры фильмов, с 2022 года.

Их роман начался на съёмках "Дом мечты"

Критически признанная Кунце́ндорф и Финци сблизились во время съёмок исторического драматического сериала "Дом мечты" (2022, RTL+). "Ну, скажем так: что-то произошло. Но это осталось там, это точно", - смеётся он и добавляет: "И довольно круто видеть, что любовь не только для молодых".

Эти двое, которые называют Берлин своим домом, имеют детей от предыдущих отношений.

Распознаваемые лица в индустрии

Самуэль Финци появится в "Алмен и секрет кои" (20:15, Первое) в следующую субботу (24 августа), последнем эпизоде ​​криминального сериала.

А Нина Кунце́ндорф скоро появится в "Таторт". Как объявил MDR в пресс-релизе, съёмки нового дрезденского "Таторт" под названием "Сестринская любовь" начались в начале апреля. Кроме дуэта детективов Корнелия Грёшель (36) в роли Леони Винклер и Мартин Брамбах (56) в роли Петра Михаэля Шнабеля, бывший "Таторт"-комиссар Нина Кунце́ндорф также появится в другой роли.

Кунце́ндорф заменила Франкфуртский дуэт детективов от Андреа Савацки (61) и Йорг Шюттауф (62) в Гессенском вещательном обществе с Йоахим Кролем (67) в 2011 году. Она покинула роль добровольно после пяти эпизодов "Таторт" в 2012 году.

Эпизод "Сестринская любовь" должен выйти в эфир в начале 2026 года.

Их общая актёрская химия во время "Дом мечты" привела к глубокой связи, и теперь Самуэль часто говорит Нине: "Я люблю тебя", наслаждаясь неожиданным поворотом их романа. После многих лет переживания любви и разбитого сердца порознь, они нашли друг в друге преемственность, доказав, что любовь не знает возрастных ограничений.

В разгар их успешных карьер они часто вспоминают о начале своей истории любви, которое началось ещё на съёмках "Дом мечты".

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