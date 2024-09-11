- Вновь отмечен значительный рост краж автомобилей в Северной и Южной Норвегии

В Северном Рейн-Вестфалии наблюдался рост автоворовства: в предыдущем году было похищено 2915 застрахованных некоммерческих автомобилей, что на примерно 12% больше, чем в 2022 году, согласно данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV). Финансовые последствия составили почти €57,8 миллиона. В среднем страховые компании выплачивали около €19,8 тысяч за каждый кражу в NRW. GDV ранее сообщал о значительном росте случаев примерно на 30% в 2022 году.

Владельцы автомобилей в столице региона подвергались наибольшему риску: данные показали семь краж на каждые 10 000 застрахованных автомобилей в Дюссельдорфе. Эта цифра была самой высокой в NRW и обернулась значительными затратами для страховой отрасли, как отметил CEO Йёрг Асмуссен: "В Дюссельдорфе каждая кража обходилась страховщикам в астрономические €37,8 тысяч, что было самым высоким показателем в стране".

Во всем NRW уровень краж составил три случая на каждые 10 000 застрахованных некоммерческих автомобилей - лишь немного меньше среднего национального показателя в четыре случая. GDV сообщает, что преступники предпочитают роскошные и верхне-среднего класса SUV.

В Северном Рейн-Вестфалии, где был зафиксирован самый высокий уровень краж, лидирует Дюссельдорф с семью кражами на каждые 10 000 застрахованных автомобилей. В целом по стране преступники чаще всего целенаправленно выбирали роскошные и верхне-среднего класса SUV, как сообщила Ассоциация немецких страховщиков (GDV).

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