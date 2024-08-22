Внимание переключается на выступление Пауэлла в Джексон-Холле, поскольку новые данные вызывают опасения относительно менее устойчивого сектора труда.

Вновь пришло время года, когда ведущие экономисты со всего мира соберутся и обменяются мнениями с репортерами и инвесторами, жаждущими получить информацию о прогнозах экономики. Однако вам не нужен приглашение, чтобы послушать, что, несомненно, станет главным событием долины: Джером Пауэлл, председатель ФРС, выступит с основным докладом в 10 утра по восточному времени в пятницу.

Его речь состоится в критический момент не только для экономики США, но и для самих официальных лиц ФРС.

В прошлом месяце уровень безработицы в США неожиданно вырос до 4,3%, достигнув самого высокого уровня с октября 2021 года. Кроме того, работодатели смогли нанять всего 114 000 новых сотрудников в июле, что является вторым по величине ежемесячным приростом с декабря 2020 года. Эти разочаровывающие цифры вызвали опасения, что экономика может скатиться в рецессию или, что еще хуже, уже находится в ней.

Эта ситуация привлекла значительную критику в адрес ФРС за то, что она не снизила процентные ставки на своем предыдущем заседании, которое состоялось всего за два дня до выхода отчета о занятости в июле. В настоящее время, с охлаждением рынка труда и инфляцией, лишь слегка превышающей цель ФРС в 2%, центральный банк, как ожидается, снизит ставки в сентябре. Однако некоторые экономисты опасаются, что центральные банкиры отложили свои действия, и задержка может усугубить ухудшение ситуации на рынке труда.

Данные, опубликованные Бюро статистики труда в среду, мало что сделали для успокоения этих опасений. Предварительные результаты ежегодного обзора данных о занятости агентства свидетельствуют о том, что в марте этого года было на 818 000 рабочих мест меньше, чем было первоначально сообщено.

В результате все больше инвесторов теперь считают, что ФРС может решить снизить ставку на полпроцента в сентябре вместо обычного четвертипроцентного снижения, согласно данным фьючерсов по ставкам ФРС. Кроме того, эти данные повысили вероятность того, что ФРС снизит ставки более одного раза в этом году.

Мы узнаем, где находится Пауэлл в этом споре, в пятницу.

Речи в Джексон-Хоул не пустые слова

В прошлом году инвесторы истолковали замечания Пауэлла на Джексон-Хоул как указание на то, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки, несмотря на заявление Пауэлла о том, что дальнейшие повышения все еще возможны. Рынки выросли, Dow добавил 241 пункт, или 0,7%. Их интерпретация оказалась верной – с тех пор ФРС не повышала ставки.

Основное выступление Пауэлла на Джексон-Хоул в 2022 году имело противоположный эффект. Оно заставило предположить, что официальные лица будут решительно бороться с инфляцией, даже если это значит причинять "боль" домашним хозяйствам и бизнесу, как выразился Пауэлл. В результате индекс Доу Джонса, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись минимум на 3% ниже в тот день.

После Джексон-Хоул в 2022 году последовало два повышения процентных ставок на три четверти процентного пункта на заседаниях ФРС.

Пауэлл не единственный американский центральный банкир, который использовал Джексон-Хоул, чтобы предварительно анонсировать изменения в денежно-кредитной политике.

Например, в 2010 году тогдашний председатель ФРС Бен Бернанке намекнул, что центральный банк, скорее всего, ослабит финансовые условия по мере восстановления экономики после Великой рецессии, сказав, что "политические варианты доступны для оказания дополнительной поддержки". Месяцы спустя после выступления Бернанке на Джексон-Хоул он представил новую фазу покупки облигаций, чтобы снизить процентные ставки и стимулировать экономику после финансового кризиса. Эта инициатива ныне известна как QE2, сокращение от количественного смягчения.

Затем, на своем выступлении в Джексон-Хоул в 2012 году Бернанке выразил обеспокоенность по поводу застоя на рынке труда. Рынки сначала упали после замечаний Бернанке, но в конце концов закрылись выше. Несколько дней спустя после встречи в Джексон-Хоул ФРС запустила QE3.

В 2016 году тогдашний председатель ФРС Джанет Йеллен, нынешний министр финансов, использовала свое выступление на Джексон-Хоул, чтобы подготовить рынки к дальнейшим повышениям ставок, заявив, что, по ее мнению, "случай для повышения ставки федерального фонда усилился в последние месяцы". Начиная с декабря 2016 года ФРС повышала ставки примерно каждые три заседания до 2018 года.

Что Пауэлл, возможно, планирует

Экономисты ожидают, что выступление Пауэлла будет передавать мягкую позицию: центральные банкиры, которые выступают за усилия по снижению процентных ставок для стимулирования экономики, когда очевидна слабость, а не сосредоточиваются на снижении инфляции.

Вопрос в том, насколько Пауэлл будет мягким?

Просто упоминание значительных вниз корректировок данных о занятости в среду могло бы сигнализировать о том, что рассмотрение полупроцентного снижения на заседании в сентябре находится на повестке дня, отметили экономисты Citigroup в записке в среду. Экономисты этого банка прогнозируют полупроцентные снижения tanto на заседании в сентябре, как и на заседании в ноябре.

Экономисты Goldman Sachs ожидают, что Пауэлл выразит "немного больше уверенности в прогнозе инфляции" и, возможно, упомянет, что официальные лица пристально следят за данными о рынке труда, одновременно признавая, что ФРС "хорошо подготовлена, чтобы поддерживать экономику, если это необходимо".

Заявления такого рода укрепили бы случай для снижения в сентябре, но все еще оставили бы вопрос о размере снижения открытым до выхода отчета о занятости в августе 6 сентября, заявили экономисты Goldman Sachs в записке на этой неделе.

Они не ожидают, что Пауэлл скажет что-либо, что могло бы усилить шансы на более крупное снижение в сентябре и еще больше укрепить случай для дальнейших снижений на будущих заседаниях.

Тем не менее, Пауэлл не будет единственным официальным лицом ФРС на Джексон-Хоул. Многие другие значительные фигуры центрального банка, в том числе президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмидт и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, также будут присутствовать, участвуя в импровизированных интервью с СМИ, которые могут предоставить больше информации о перспективах экономики, чем Пауэлл.

Бизнес-сообщество и инвесторы пристально следят за речью Пауэлла, так как она происходит в период, когда экономика испытывает опасения по поводу рецессии и уровень безработицы в США достиг самого высокого уровня за последний год. Ожидается, что в сентябре ФРС снизит процентные ставки, и речь Пауэлла может прояснить планы центрального банка.

После выхода разочаровывающих данных по занятости некоторые экономисты предсказывают, что ФРС может выбрать снижение на полпроцента вместо типичного снижения на четверть процента в сентябре. Речь Пауэлла в Джексон-Хоул может повлиять на эти прогнозы и определить направление экономики и делового мира.

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