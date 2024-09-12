Внешний вид Тейлор Свифт на VMA показал смелое выступление, в котором она одевалась в костюме, вдохновленном тартаном, отклоняясь от ее типичной модной подписи.

Этот яркий тартан напоминал популярный образ из '90s: стильный пиджак и юбка-клеш от Dolce & Gabbana, которые носила Чер Хорайтц, персонаж фильма "Без ума от шопинга" (в исполнении Алисии Сильверстоун в 1995 году). Интересно, что Диор уже отдавал дань этому классическому кино-костюму. В 2022 году Натали Портман надела подобный двухкомплект для костюма на Хэллоуин, а Жизун из Blackpink продефилировала в версии на показе Dior Осень-Зима 2022 в Париже.

Однако версия Тейлор Свифт, с ее бунтарскими штрихами, такими как черные пряжки, воротник и застегивающаяся спереди, была самой дерзкой. Она дополнила образ бархатными шортами, ботинками до колена и перчатками, все напоминало коллекцию круиз 2025 от Dior, вдохновленную шотландскими ремеслами и Марией, королевой шотландцев. Как отмечал основатель Dior, Кристиан Диор, тартан - "единственная роскошная ткань, которая противостоит модным трендам". На подиуме модели продемонстрировали готические плащевые изделия, прогуливаясь по величественным садам замка Драммонд в Перте, Шотландия.

Возвращение Свифт на красную ковровую дорожку в среду вечером было значительным отступлением от ее обычного стиля. Мировой феномен известен своим щедрым использованием кристаллов, бриллиантов и пайеток, часто придерживаясь классических силуэтов и роскошных платьев. Даже ее фирменная красная помада была заменена на драматический черный смоки.

Триумф Свифт на премии MTV Video Music Awards был примечателен, так как она получила семь наград "Луна Person", в том числе престижную премию "Видео года" за "Fortnight" с Post Malone. Они также получили награду за лучшее сотрудничество, и Свифт использовала свою речь, чтобы почтить память тех, кто пострадал от терактов 11 сентября.

"Я просто думала о том, что произошло 23 года назад, обо всех, кто потерял близких, и обо всех, кого мы потеряли", - сказала она на сцене. Ее присутствие на VMAs произошло всего за день после того, как она поддержала Камалу Харрис на пост президента США, что привлекло внимание всего мира.

Леа Долан внесла вклад в этот отчет.

Этот тартановый дизайн отражает модный тренд, популяризированный культовым фильмом '90s "Без ума от шопинга", в частности, стильный наряд, который носила Чер Хорайтц. Бунтарская интерпретация образа Тейлор Свифт на премии MTV Video Music Awards включала дерзкие штрихи и элементы, напоминающие коллекцию круиз 2025 от Dior, демонстрируя вечную привлекательность этой шотландской ткани.

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