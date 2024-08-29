Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиВыпуск концерта

Внешнее влияние встречает внутреннюю пустоту: борьба Феликса Джейна с психическим благополучием

Немецкая музыкальная авеню Феликс Яйхен отменила все предстоящие выступления из-за сообщений о хрупкости, как сказано в его Instagram.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

- Внешнее влияние встречает внутреннюю пустоту: борьба Феликса Джейна с психическим благополучием

В новостях для многих фанатов прозвучал как гром среди ясного неба пост Феликса Джейна в Инстаграме: "У меня плохие новости, придется ненадолго приостановить все выступления, до дальнейшего уведомления." Он объяснил, что "сейчас чувствую себя слишком открытым для выступлений". Это заявление было неожиданным, учитывая, что звезда ранее открыто говорила о проблемах со здоровьем и недавно выразила улучшение своего состояния.

В летнем интервью после длительного перерыва Джейн поделился, что "сейчас чувствую себя более уверенно. Я более укоренен и лучше понимаю, кто я и чего хочу". Четыре месяца назад Джейн объявил, что является небинарным. "Я сейчас использую имя Fee, перейдя под зонт небинарности и пожелав нейтральный половой ярлык", - сказал Джейн в подкасте "Sweet and Spicy" и добавил, что продолжит делать музыку как Феликс Джейн.

Феликс Джейн страдал от приступов тревоги с детства

"Переход не прост, но пожалуйста, обращайтесь ко мне как к Fee", - предложил Джейн. Кроме того, Джейн предпочитает нейтральный половой pronoun "деи/ден" в немецком языке, аналогичный английскому "they/them".

Неясно, ухудшило ли его публичное признание проблемы со здоровьем. В прошлом году Джейн рассказал о том, что испытывал гомофобию: "Я столкнулся с многочисленными оскорблениями из-за своей ЛГБТ-identiti. К сожалению, это происходило даже недавно, когда я был вне дома". В 2018 году Феликс Джейн впервые публично признался в своей бисексуальности.

Уже в 2019 году Феликс Джейн подчеркнул важность психического здоровья в шоу Маркуса Ланца. "Часто упускается из виду наше психическое здоровье - наш разум, мысли, эмоции. Я действительно считаю, что наше благополучие зависит от нашего психического здоровья", - сказал Джейн. Музыкальная сенсация узнала это не понаслышке, когда внезапная слава от "Cheerleader" в 2015 году обрушилась на него в возрасте 20 лет.

"Я не был готов к таким масштабам и не смог справиться, когда это произошло так внезапно", - отразил Джейн в интервью Stern о стремительном успехе. Несмотря на гастроли по всему миру, проблемы продолжались. "Сначала я почувствовал напряжение через мигрени и боли в спине. Потом начались панические атаки. Я выходил из дома только когда нужно было выполнить обязательства. Я даже не заходил в супермаркет из-за страха", - подробно описал Джейн в интервью Stern 2021 года. Изоляция на гастролях ухудшила проблемы со здоровьем.

Медитация, упражнения, холодные души и регулярное переключение телефона в режим полета стали важными способами справиться с этим. В какой-то момент звезда даже уединилась в монастыре.

В последнее время кажется, что Джейн обратился за профессиональной помощью. "Я не полностью осознавал масштаб своей боли, пока не обратился за помощью к специалистам", - сказал Джейн в Инстаграме о отмене концертов. Но для всех фанатов есть и хорошие новости: хотя Джейн не будет выступать временно, новая музыка все еще выйдет. Джейн подтвердил это в истории в Инстаграме и поблагодарил фанатов за поддержку.

В свете предстоящего концерта Феликс Джейн решил взять перерыв в выступлениях из-за чувства обнаженности и необходимости восстановить энергию. В результате Джейн объявил о временной приостановке своих шоу, заверив фанатов, что новая музыка все еще будет выпущена.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Внутренняя сфера, внутренняя пустота: битва Феликса Джейна за психологическое благополучие
Общество

Внутренняя сфера, внутренняя пустота: битва Феликса Джейна за психологическое благополучие

Немецкий DJ Феликс Яйхн объявил об отмене всех своих будущих концертов, сославшись на уязвимость как причину. Известный своими прошлыми беседами о проблемах психического здоровья, Яйхн объявил о своем решении через свой аккаунт в Instagram.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Судебный орган одобрил раскрытие Джеромом Боатенгом информации о Касии Ленхардт.
Общество

Судебный орган одобрил раскрытие Джеромом Боатенгом информации о Касии Ленхардт.

Во время интервью профессиональный футболист Джером Ботенг беспечно заговорил о своей бывшей возлюбленной. К сожалению, она later ушла из жизни. впоследствии мать попытка запрет комментарии Ботенгa в связи c ее смерти

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно