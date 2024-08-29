- Внешнее влияние встречает внутреннюю пустоту: борьба Феликса Джейна с психическим благополучием

В новостях для многих фанатов прозвучал как гром среди ясного неба пост Феликса Джейна в Инстаграме: "У меня плохие новости, придется ненадолго приостановить все выступления, до дальнейшего уведомления." Он объяснил, что "сейчас чувствую себя слишком открытым для выступлений". Это заявление было неожиданным, учитывая, что звезда ранее открыто говорила о проблемах со здоровьем и недавно выразила улучшение своего состояния.

В летнем интервью после длительного перерыва Джейн поделился, что "сейчас чувствую себя более уверенно. Я более укоренен и лучше понимаю, кто я и чего хочу". Четыре месяца назад Джейн объявил, что является небинарным. "Я сейчас использую имя Fee, перейдя под зонт небинарности и пожелав нейтральный половой ярлык", - сказал Джейн в подкасте "Sweet and Spicy" и добавил, что продолжит делать музыку как Феликс Джейн.

Феликс Джейн страдал от приступов тревоги с детства

"Переход не прост, но пожалуйста, обращайтесь ко мне как к Fee", - предложил Джейн. Кроме того, Джейн предпочитает нейтральный половой pronoun "деи/ден" в немецком языке, аналогичный английскому "they/them".

Неясно, ухудшило ли его публичное признание проблемы со здоровьем. В прошлом году Джейн рассказал о том, что испытывал гомофобию: "Я столкнулся с многочисленными оскорблениями из-за своей ЛГБТ-identiti. К сожалению, это происходило даже недавно, когда я был вне дома". В 2018 году Феликс Джейн впервые публично признался в своей бисексуальности.

Уже в 2019 году Феликс Джейн подчеркнул важность психического здоровья в шоу Маркуса Ланца. "Часто упускается из виду наше психическое здоровье - наш разум, мысли, эмоции. Я действительно считаю, что наше благополучие зависит от нашего психического здоровья", - сказал Джейн. Музыкальная сенсация узнала это не понаслышке, когда внезапная слава от "Cheerleader" в 2015 году обрушилась на него в возрасте 20 лет.

"Я не был готов к таким масштабам и не смог справиться, когда это произошло так внезапно", - отразил Джейн в интервью Stern о стремительном успехе. Несмотря на гастроли по всему миру, проблемы продолжались. "Сначала я почувствовал напряжение через мигрени и боли в спине. Потом начались панические атаки. Я выходил из дома только когда нужно было выполнить обязательства. Я даже не заходил в супермаркет из-за страха", - подробно описал Джейн в интервью Stern 2021 года. Изоляция на гастролях ухудшила проблемы со здоровьем.

Медитация, упражнения, холодные души и регулярное переключение телефона в режим полета стали важными способами справиться с этим. В какой-то момент звезда даже уединилась в монастыре.

В последнее время кажется, что Джейн обратился за профессиональной помощью. "Я не полностью осознавал масштаб своей боли, пока не обратился за помощью к специалистам", - сказал Джейн в Инстаграме о отмене концертов. Но для всех фанатов есть и хорошие новости: хотя Джейн не будет выступать временно, новая музыка все еще выйдет. Джейн подтвердил это в истории в Инстаграме и поблагодарил фанатов за поддержку.

В свете предстоящего концерта Феликс Джейн решил взять перерыв в выступлениях из-за чувства обнаженности и необходимости восстановить энергию. В результате Джейн объявил о временной приостановке своих шоу, заверив фанатов, что новая музыка все еще будет выпущена.

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