- Внеочередная сессия регионального законодательного органа Дюссельдорфа

После трагического инцидента с ножевым ранением в Соллингене запланировано совместное заседание комитетов по внутренним делам и интеграции в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии в четверг. По отдельности фракции СДПГ и FDP подали заявки на проведение отдельных заседаний.

СДПГ выступала за проведение совместного заседания комитетов по внутренним делам и интеграции. В свою очередь, FDP запросила специальное заседание комитета по внутренним делам. Сообщается, что Ангела Эрвин (ХДС), председатель ведущего комитета по внутренним делам, назначила совместное заседание с комитетом по интеграции на четверг, начиная с 12:00. Ожидается, что собрание продлится не более трех часов.

В своем запросе СДПГ упомянула упомянутое нападение иbackground предполагаемого преступника, который "проживал в приюте для беженцев и подлежал депортации". Запрос FDP подчеркнул необходимость предоставления министром внутренних дел Гербертом Рёулом (ХДС) "недавних обновлений по инциденту и общем ответе земельного правительства".

На совместном заседании, организованном Ангелой Эрвин от ХДС, комитеты по внутренним делам и интеграции обсудят последствия трагедии в Соллингене. В своем запросе FDP подчеркнула важность предоставления министром внутренних дел Гербертом Рёулом, также от ХДС, обновлений по инциденту и ответе земельного правительства.

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