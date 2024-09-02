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ПанорамаНовостиМинистерство культуры

Внедрение запрета на телефонные разговоры в нидерландских учебных заведениях начинается

Сейчас в голландских образовательных учреждениях использование мобильных телефонов во время уроков запрещено. Это призвано способствовать улучшению обучения и увеличению концентрации среди учащихся.

 and  Anne Legman
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Введение запрета на смартфоны в голландских образовательных учреждениях развязало дискуссию.
Введение запрета на смартфоны в голландских образовательных учреждениях развязало дискуссию.

- Внедрение запрета на телефонные разговоры в нидерландских учебных заведениях начинается

Начиная с этого недели, мобильные устройства запрещены в голландских классах во время уроков. Это ограничение, которое изначально было введено в отношении средних школ в начале года, теперь расширено на начальные школы в соответствии с директивой, выпущенной Министерством образования в Гааге. Причиной этого запрета является то, что мобильные телефоны считаются отвлекающими факторами, отрицательно влияющими на концентрацию и производительность обучения у учащихся.

Тем не менее, мобильные телефоны все еще могут использоваться на уроках, если они служат функциональной целью, например, в уроках цифровой грамотности. Кроме того, студентам с медицинскими условиями или инвалидностью, которым могут понадобиться их устройства, предоставляются исключения.

Школы имеют свободу исполнять этот запрет на мобильные телефоны в соответствии со своей средой.

Заметим, что в школах, где этот запрет на мобильные телефоны распространяется на перерывы, сообщается об улучшении социальных взаимодействий между учениками. По словам исследователя Лоэс Pouwels изRadboud Университета в Нижней, отсутствие телефонов приводит к более частым лицом к лицу разговорам между студентами во время перерывов.

Этот запрет на мобильные телефоны в школах вызвал дебаты в голландском сообществе. В то время как некоторые чиновники образования и директора школ выступают за местные правила, другие считают, что более эффективной будет общенациональная политика. Кроме того, некоторые родители выражают обеспокоенность по поводу владения смартфонами учениками начальных школ из-за привыкания к социальным сетям.

Подобно этому, Греция и Италия также применили этот запрет в своих школах, в то время как Германия рассматривает возможность внедрения подобной меры. Заметим, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендует ответственное использование мобильных телефонов в школьном образовании.

Министерство образования в Гааге выпустило директиву о расширении запрета на мобильные телефоны, который изначально затронул средние школы, на начальные школы. Министерство культуры может потенциально поддержать эту инициативу, продвигая образовательные программы, которые поощряют альтернативные формы развлечений во время перерывов.

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