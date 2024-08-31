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СпортНовостиПаралимпийские игры

Вместо золота пастухи находят необыкновенный GAU.

 and  Ksenia Johnson
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Несмотря на героические усилия Аתлета года среди паралимпийцев, они не смогли прервать серию побед...
Несмотря на героические усилия Аתлета года среди паралимпийцев, они не смогли прервать серию побед Германии в чемпионате.

Вместо золота пастухи находят необыкновенный GAU.

Ожидание первой золотой медали Германии в Париже продолжается.Leon Schäfer также не смог преодолеть проклятие. Он не дотянул до 75 сантиметров.Leon Schäfer активно поддерживал толпу на огромном Стад де Франс, часто общался со своим тренером, но не смог предотвратить катастрофу. Он должен был положить конец золотой медали голода Германии на третий день Паралимпиады в Париже, но все пошло не так.

Шафер покинул стадион без медали. В категории T63 для ампутантов выше колена, 27-летний спортсмен показал результат 6.93 метров, заняв четвертое место. Он не дотянул до желанной победы на 75 сантиметров, которую одержал Йоэль де Йонг, улучшивший свой мировой рекорд на один сантиметр. Бронза была в восьми сантиметрах. На Паралимпиаде в Токио Шафер завоевал серебро в прыжках в длину и бронзу в беге на 100 метров, несмотря на проблемы с протезом.

Серебро в настольном теннисе

Охота за медалями Германии продолжалась в различных дисциплинах. В настольном теннисе пара Валентин Баус и Томас Шмидбергер завоевала серебро в классе MD8, а Маике Хаусбергер в велоспорте и Мира Йанне Маак в плавании завоевали бронзовые медали для Немецкого спортивного союза инвалидов (DBS), увеличив их общий счет до двух серебра и трех бронзы.

Баус и Шмидбергер уступили китайской паре Као Ниннинг и Фэн Паньфэнгу 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) всего за 25 минут. "Мы не показали той игры, на которую были способны", - сказал Шмидбергер. "Против такого соперника этого недостаточно".

Бронза в Велодроме: "Цвет не имел значения"

В атмосфере, контрастирующей с шумным Велодромом Национальный, 29-летняя Хаусбергер радостно демонстрировала свою первую паралимпийскую медаль, широко улыбаясь и поднимая кулак, обнимая каждого члена своей тренерской команды. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 500 метров в классе C1-C3, установив личный рекорд 38,358 секунд. "Я потрясена, это невероятно", - сказала она. "Получить первую медаль, цвет не имел значения".

Бронза Маак была настоящим сюрпризом. 20-летней спортсменке из Берлина удалось установить немецкий рекорд 1:18,36 минуты в финале 100 метров брассом в классе S8, уступив только британке Алис Тай (1:09,96) и россиянке Виктории Ишчуловой (1:14,97). "Я выполнила свою задачу, за которую тренировалась три года", - сказала она, радостно.

Между тем, Мирле Менье, серебряный призёр мира, не смогла завоевать медаль в легкой атлетике, заняв седьмое место в беге на 5000 метров. В теннисе на колясках Катарина Крюгер уступила 1:6, 0:6 топ-сеяной голландке Диде де Гроот всего за 48 минут.

Несмотря на усилия Леона Шафера, он не смог завоевать золото на Паралимпиаде, заняв четвертое место в категории T63 в прыжках в длину. В противоположном повороте событий, Маике Хаусбергер завоевала бронзовую медаль в Велодроме Национальный, победив в индивидуальной гонке в классе C1-C3 с личным рекордом.

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