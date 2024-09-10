- Вмешательство правоохранительных органов в спа-салоне после инцидента с заложниками

Один человек связался с властями, намекая на возможную заложническую ситуацию в тайском массажном центре в Бarmbek-Süd, Гамбург. Это привело к значительному присутствию правоохранительных органов. Анонимный звонок, отсутствовавший на месте, заявил, что его друг внутри казался испуганным, как сообщил представитель полиции. Офицеры из группы поддержки команды быстрого реагирования впоследствии направились на место. Позже они проникли в здание и встретили двух женщин.

Представитель продолжил: "Мы осмотрели территорию и сейчас проверяем, не остался ли кто-то внутри и кто это может быть". Сначала было неясно, существует ли на самом деле ситуация с заложниками. "На данный момент у нас нет доказательств этого", - заявил представитель. Жители близлежащих улиц не были в опасности. Ситуация была ограничена зданием на Humboldtstraße.

В первоначальном заявлении полиция Гамбурга объявила, что их коллеги уже присутствуют и приняли необходимые меры. На месте офицеры со штурмовыми винтовками заблокировали потенциальную преступную зону, как сообщает Bild.

АНОНИМНЫЙ ЗВОНОК запросил у полиции вмешаться из-за видимого беспокойства своего друга внутри массажного центра. После сообщения ОФИЦЕРЫ из специализированной команды вошли в здание для расследования.

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